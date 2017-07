Baumängel in Kita von Kohren-Sahlis: Kommune streitet mit Planer um 72 000 Euro

Kohren-Sahlis. Weil im juristischen Streit vor dem Landgericht Leipzig der Versuch einer Einigung fehlschlug, setzt Bürgermeister Siegmund Mohaupt (CDU) jetzt auf ein Urteil. Gegenstand des Streits sind Baumängel an der Kohren-Sahliser Kindertagesstätte „Turmspatzen“. Ein Urteil soll am Donnerstag, 27. Juli, ergehen.

Die Kommune fordert vom Planer des 2008 in Betrieb gegangenen Neubaus rund 72 000 Euro. Sie beanstandet unter anderem Risse im Gebäude, Mängel der elektrischen Anlage, verfaulte hölzerne Terrassenbeläge, Probleme bei der Dachentwässerung. Im Rahmen der Gewährleistungszeit von fünf Jahren sei es dem Bauherren zufolge nicht gelungen, die Mängel von offenbar grundhafter Natur auszuräumen. Gestützt auf ein Gutachten hofft die Kommune nun, vor Gericht zu ihrem Recht und vor allem zu jenem Geld zu kommen, das für die kaum länger aufschiebbaren Arbeiten an der Kindereinrichtung unverzichtbar ist. „Wir müssen an dem Gebäude dringend eine Menge tun. So lange der Rechtsstreit aber läuft, sind uns die Hände gebunden“, sagt Mohaupt.

Ausdrücklich dankt er dem Erzieherinnen-Team der Johanniter-Unfallhilfe und den Eltern für ihr Engagement und ihr Verständnis, trotz Einschränkungen einen guten Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten. Der Bürgermeister bedauert, dass eine außergerichtliche Einigung nicht zustande gekommen sei. Die Kommune sei bereit gewesen, bei ihrer finanziellen Forderung einen Schritt zurückzugehen, doch sei das Angebot der Gegenseite selbst davon weit entfernt gewesen. „Im Grunde ist es ja auch nachvollziehbar, dass wir auf die Gesamtsumme bestehen“, sagt Mohaupt nicht nur angesichts der ohnehin klammen Stadtkasse. „Schlimm finde ich, dass Kommunen vor Gericht ziehen müssen, um Forderungen durchzusetzen.“ An diesem Beispiel sehe man, wohin es führen könne, wenn die öffentliche Hand gezwungen sei, sich bei Investitionen stets für den wirtschaftlichsten Anbieter entscheiden zu müssen. Allzu oft mache sich das vor allem am Preis fest, was nichts anderes heiße, als dass das billigste Unternehmen den Zuschlag erhalte.



Von Ekkehard Schulreich