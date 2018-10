Frohburg/Priessnitz

Dass Müll aus dem Kofferraum von Pkw in Wald und Flur verkippt wird, ist so frevelhaft wie alltäglich. Dass aber ein Laster sich auf Abwege begibt, um mehrere Tonnen Betonbrocken illegal in der Natur zu entsorgen, ist von anderer Qualität.

Brocken auf Ausflugstrasse gekippt

So geschehen ist das kürzlich an der vor der Entstehung des Bockwitzer Tagebaus von Prießnitz aus geradewegs nach Borna führenden Chaussee. Wenige Meter entfernt von den historischen Steinkreuzen und mitten auf einer von Ausflüglern gern genutzten Trasse wurden die Bags abgeladen.

Landratsamt muss sich nun kümmern

Ein Leser aus Flößberg informierte das Landratsamt über den Fund. Die Behörde muss sich jetzt um die Entsorgung und – sofern möglich – die Ermittlung der Verursacher kümmern.

Von es