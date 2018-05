Bad Lausick

Unmittelbar vor dem Start befindet sich eine Baustelle, die Bad Lausick über mehrere Jahre beschäftigen wird und die von Umfang und Kosten her mit der Sanierung der Oberschule vergleichbar ist: Es geht um die Sanierung des einstigen Gymnasiums im Neubaugebiet, das längst Grundschule und Hort „Riff-Piraten“ unter einem Dach vereint. Nicht nur das Dach ist es, was dringend einer Erneuerung bedarf. Fassade und Fenster müssen ebenso erneuert werden. Auch im Inneren des Hauses gibt es jede Menge zu tun: Toiletten, Barrierefreiheit, zweiter Rettungsweg.

1,4 Millionen Euro im ersten Abschnitt

Stadtverwaltung und Stadtrat arbeiten seit Monaten auf eine Generalsanierung des Komplexes hin. Dass sie nur in Abschnitten erfolgen kann, um den Betrieb aufrecht zu erhalten und die Kommune finanziell nicht zu überfordern, versteht sich. Eine Förderung es Landes Sachsen in Höhe von 680 000 Euro, die Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im Februar persönlich übergab, erlaubt es Bad Lausick jetzt, endlich loszulegen. Die Stadt selbst legt eine ordentliche Summe drauf, denn allein der erste Bauabschnitt ist auf 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Mitte Juni kommen die Dachdecker

„Aktuell läuft die Einrichtung der Baustelle. Zäune werden gestellt, Baustrom verlegt, ab Montag folgt das Gerüst“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Das sei das weithin sichtbare Zeichen, dass sich etwas tue. Bereits Mitte Juni werde der Dachdecker seine Arbeit aufnehmen. Der Austausch der Fenster und die Fassadenarbeiten seien aktuell ausgeschrieben. Der Stadtrat werde diese Leistungen auf seiner Sitzung Ende Juni vergeben. Geplanter Baustart hier: Ende Juli. Mit der Blitzschutz-Vergabe befasse sich der Technische Ausschuss.

„Wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Schulleiterin Birgit Geuther. Man werde sich auf die Bauarbeiten organisatorisch einstellen. Erst einmal habe das Baugeschehen keine größeren Konsequenzen auf den Unterrichtsalltag. Zur Bad Lausicker Stadtverwaltung stehe man in engem Kontakt. Der Elternrat sei eingebunden: „Auch bei den Eltern ist die Freude darüber spürbar, dass sich etwas tut.“

225 Schüler besuchen die Grundschule

Begonnen werde mit der Sanierung im Gebäudeteil A, so Hultsch. Er befindet sich links vom Haupteingang der Schule. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten bis 30. November dauern.“ Insgesamt sind mehrere Jahre für die Sanierung veranschlagt – abhängig auch von der Gewährung von Fördermitteln. Nicht zu vergessen: Auch in die Grundschul-Turnhalle muss Bad Lausick in nächster Zeit dringend investieren. In der Grundschule werden 225 Mädchen und Jungen unterrichtet. Mehr als 200 von ihnen besuchen den Hort, den die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental im Flügel B betreibt.

Von Ekkehard Schulreich