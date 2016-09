Frohburg. Zu einem Unfall auf der Autobahn 72 im Bereich Frohburg wurde die Polizei am Montagvormittag gerufen. Der 24-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters, welcher von Hof kommend in Richtung Leipzig unterwegs war, hatte einen auf dem Standstreifen wegen einer Panne stehenden Lkw MAN gestreift. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

Von es