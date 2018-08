Frohburg/Benndorf

Dem Mais fehlt Wasser. Das kann nicht verwundern angesichts der Dürre in diesem Sommer. Das Vergnügen, das Besucher bei ihrem Streifzug durch das nahe Benndorf gelegene „Maister-Labyrinth“ haben, schmälert das nicht. „Man spürt die Folgen der anhaltenden Trockenheit deutlich. Aber der Mais ist hoch genug, um darin ein bisschen die Orientierung zu verlieren“, sagt Landwirt Tobias Karte, der die Irrwege seit der Jahrtausendwende in sein vier Hektar großes Feld schneidet. Erneut haben die Besucher die Wahl zwischen 4000 Metern verschlungener Pfade, um an die einzelnen Stationen zu gelangen. Stempelsuche, Wissenstest und Fummelkisten tragen neben dem Spaß zur Horizont-Erweiterung bei. Das Leitthema anno 2018: das Schaf.

An der Fummeltafel lernen die Besucher spielerisch. Quelle: Jens Paul Taubert

2,20 Meter plus x hoch stehe der Mais dort, wo sich über Jahre Erdbeerreihen hingezogen hätten, sagt Karte. Auf dem Areal, auf dem zuletzt Winterweizen reifte, sei der Mais mit 1,60 Metern plus x ein bisschen zurück. „Was Unterschiede in der Fruchtfolge ausmachen, wird erst jetzt, unter so extremen Witterungsbedingungen, sichtbar.“ Ehe er das Labyrinth Mitte Juli eröffnete, bot er hier Erdbeeren - 13 Sorten - und Heidelbeeren zum Selbstpflücken an. Die sind längst verspeist. Doch Sommerblumen für Sträuße können die Besucher noch auf dem benachbarten Feld schneiden. Gladiolen & Co. trotzen dem Sommer ebenso wie die Labyrinth-Fans.

Um der momentanen Hitze mal etwas Positives abzugewinnen- Der Senf für neue scharfe Köstlichkeiten ist geerntet -... Gepostet von Maisterlabyrinth Benndorf am Donnerstag, 2. August 2018

„Wenn die Hitze allzu groß ist, kommen weniger Leute – klar“, sagt Tobias Karte. Umso größer sei der Zuspruch, wenn die Sonne sinke. Viel los sei auch zu den Nachtschichten mit Taschenlampen freitags und samstags, wo es bis Mitternacht in den Mais gehe. Bescherten die Ferienwochen im Juli und August einen guten Zuspruch – Familien, Ausflügler, Urlauber aus dem nahen Pahna – rechnet Karte nach Beginn des neuen Schuljahres mit neuen Interessenten-Gruppen: „Es haben sich schon Klassen angemeldet und die Grundschule Kohren-Sahlis kommt bestimmt wieder komplett.“

Abgerundet wird das Labyrinth durch besondere Angebote: Die Frohburger Kaninchenzüchter stellen am 9. September aus. Wolfgang Reppen von der Senfmanufaktur Jena ist am 26. August und am 2. September zu Gast. Wenn die Benndorfer am ersten September-Wochenende ihr Schlosspark-Fest feiern, machen erfahrungsgemäß viele einen Abstecher in den Mais. „Viele kombinieren das“, sagt Karte und freut sich – auch auf die Premiere des Open-Air-Kinos im Benndorfer Park am 31. August. Denn dann ist bei ihm ja auch noch Nachtschicht.

Das Maislabyrinth befindet sich an der von Bubendorf (alte B 95) nach Benndorf führenden Straße. Geöffnet ist es Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, Freitag und Sonnabend von 10 bis 24 Uhr (Tel.: 0163/4084478)

Von Ekkehard Schulreich