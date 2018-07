Frohburg/Benndorf

Die Sommerferienangebote der Region sind um eine Facette reicher. Im Benndorfer Maisterlabyrinth können Klein und Groß nun wieder suchen, entdecken und auch staunen. Landwirt Tobias Karte trotzt der Trockenheit, die den Wuchs der Futterpflanze stark beeinflusst, und lädt wieder zum interessanten Spiel rund um die Landwirtschaft ein. Erstmals geht es um das Thema Schaf, dabei öffnet er seinen speziellen Mais-Irrgarten seit dem Jahr 2000.

15 Stationen im Labyrinth

Für Wolfram Brauße und sein Enkel-Trio ist es ein Muss, in jeder Saison neu die Besonderheiten dieses Maisfeldes zu erkunden. „Wir haben das direkt vor der Nase“, sagt der 67-jährige Benndorfer. Tim (14) und die andern zwei Jungs wollen fix noch was trinken. Dann geht’s hinein ins für Kinder recht hohe Grün. Erst mal zum Turm wegen des Überblicks. „Klar haben wir uns schon verlaufen“, meint Konrad (11); der Cousin aus Schwarzbach ist Feriengast beim Opa. „Da hat’s zwar etwas gedauert, aber geschafft haben wir das natürlich auch.“ Diesmal sind Max (8) und Co. schon nach etwa einer Stunde wieder draußen. Recht zügig haben sie die 15 Stationen aufgespürt und die Aufgaben gelöst. Danach geht es noch in die Blaubeeren.

Für die Fummel-Tafel mit fünf Fellen, die an Stationen wiedererkannt werden sollen, hat Emma Karte die Bilder gemalt, rechts ihr Bruder Hugo. Quelle: Olaf Krenz

„Weil’s Spaß macht“, benennt Cindy, warum sie sich zum dritten Mal ins Labyrinth wagt. Allerdings ist erstmals Tochter Sarah dabei. Die aufgeweckte Fünfjährige stellt klar, wer die Führung übernimmt. „Ich versuche, den Weg rauszufinden.“ Genau jedenfalls kann sie die Reihenfolge der Felle auf der Fummel-Tafel aufsagen, die an den Stationen ihren Tieren zugeordnet werden sollen. Mamas Freundin Mandy ist „guter Dinge, dass wir durchkommen“. Und falls es sich etwas hinzieht: „Wir haben gut gefrühstückt und jetzt Getränke mit.“

Vier Kilometer Weg auf 40 000 Quadratmeter

Ganz einfach wird es nicht. Auf 40 000 Quadratmeter hat Tobias Karte Wege von vier Kilometer Länge angelegt. Vorlagen für das Muster waren unter anderem ein gezeichnetes hüpfendes Schaf und – die technische Variante – ein Mähroboter. „Das Feld ist in dieser Saison eine Dschungelwüste“, sagt der 44-Jährige. Was aber nicht am Labyrinth-Eröffnungstag Freitag, der 13., liege. „Der Mais ist an manchen Stellen 2,20 Meter hoch, an anderen nur 1,50 Meter. Er liebt zwar Sonne, aber braucht eben auch Wasser. Und das fehlt.“ Für den Irrgarten funktioniere es trotzdem, doch beim Ertrag der später zu erntenden Maiskolben werde es „buubsch“ aussehen, ungünstig, mager.

Maisterlabyrinth 2018 - eine Dschungelwüste: Auf der einen Seite Mais mit 2,20m, auf der anderen Seite... naja. Und... Gepostet von Maisterlabyrinth Benndorf am Samstag, 14. Juli 2018

Zu finden sind fünf Stationen mit Fragen, fünf mit Stempeln, die zusammengesetzt ein Schaf ergeben sowie fünf, wo je eine Fummel-Kiste ein Tierfell enthält. „Und dann gibt es drei Gewinnmöglichkeiten.“ Sich vorher zu informieren, wäre günstig. Gerade liest eine vierköpfige Chemnitzer Familie die Schaf-Informationen auf der Tafel. Demnächst sollen auch noch echte Schafe kommen, Tiere der Rassen Kameruner und Nolana.

Saison im Maisterlabyrinth dauert noch bis 23. September

Das Maisterlabyrinth ist bis zum 23. September geöffnet, täglich 10 bis 20 Uhr, freitags und Sonnabends gar bis 24 Uhr. „Da sollten Taschenlampen mitgebracht werden.“ Anfang September finde parallel das Schlossparkfest im Ort statt. „Am 9. September hält der Rassekaninchenzüchterverein Frohburg und Umgebung seine Jungtierschau bei uns ab“, kündigt Karte an. „Da kann direkt am Richter-Tisch zugeschaut und gefragt werden.“ Und der Senfmann, für den der Landwirt Rohstoffe zuliefert, komme mehrfach.

Im Gladiolenfeld gleich neben dem Maisterlabyrinth schneidet sich die Zedtlitzerin Sylvia Hoffmann ein paar Blumen. Quelle: Olaf Krenz

Hingegen wohl nur noch einige Tage werde die Ernte im Heidelbeerfeld anhalten. Eben hat eine Grimmaer Familie ihre Körbe dort gefüllt. Im Blumenfeld schneidet sich Sylvia Hoffmann ein paar Gladiolen. Auch Sonnenblumen gibt es. „Die Erdbeeren sind ja schon vorbei, die hole ich mir öfter“, sagt die Zedtlitzerin.

Blaubeere am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.🤗 Und nein, es wachsen keine Geldstücke an unseren Heidelbeerbüschen😏... Gepostet von Maisterlabyrinth Benndorf am Freitag, 6. Juli 2018

Opa Brauße hofft auf noch viele Jahre Maisterlabyrinth und Obst. Ihm gefällt, was Tobias Karte hier aufgebaut hat. Auch deshalb ist er gegen den Neubau der Bundesstraße 7. „Damit würde der Landwirt seine Flächen einbüßen. Wir im Ort hätten den Lärm. Und die Natur der Wyhraflur würde zerstört.“

Von Olaf Krenz