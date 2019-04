Frohburg/Benndorf

Gute Nachricht für Benndorfs Kinder: In Eigeninitiative bauten Einwohner des Frohburger Ortsteils in der vergangenen Woche zwei neue Spielgeräte auf. Der Spielplatz befindet sich am Gemeindezentrum. Seine Attraktivität zu erhöhen, war seit Längerem schon der Wunsch vieler Benndorfer.

Geld für Spielplatz stammt aus Spenden

Das Geld dafür stammt aus Spenden, die beim Schlossparkfest im vergangenen Jahr gesammelt worden waren. Veranstalter dieses Festes ist der Förderverein Rittergut Benndorf. Rund 1200 Euro kamen allein beim Fest zusammen.

Private Spender stockten die Summe um weitere 400 Euro auf. Geld genug, um eine neue klassische Wippe und ein auf einer Feder montiertes Wipp-Auto zu besorgen. Viele Helfer packten mit an, so dass die Arbeit zügig von der Hand ging. Der Holzbalken des Schwebebalkens wird demnächst noch ausgetauscht.

Von es