Berufsmesse in Bad Lausick kommt bei Schülern und Firmen gut an

Bad Lausick. Sehr gut besucht war die Berufsmesse Dienstagabend in der Oberschule Bad Lausick. Man sei positiv überrascht gewesen, dass trotz des Wintereinbruchs so viele gekommen waren, erklärte Lehrerin Susan Richter, die die Fäden für die Veranstaltung in der Hand hatte. Die Messe findet jedes Jahr statt, jeweils in Kooperation mit der Oberschule Geithain und im Wechsel an den beiden Schulstandorten.

Vor allem kleinere Unternehmen dabei

Ein neues Konzept kam dieses Mal zum Tragen, indem insbesondere Firmen der Region eine Plattform geboten wurde. Das erfolgte auf besonderen Wunsch kleiner Unternehmen. Damit wolle man sich von den großen und überregionalen Ausbildungsmessen in Borna und Grimma abheben, so die Pädagogin. Das sei gut angekommen, rund 30 Firmen haben sich präsentiert.

Rund 30 Unternehmen aus der Region haben sich bei der Berufemesse in der Oberschule Bad Lausick vorgestellt. Die Resonanz war groß. Zur Bildergalerie

Junge Leute beider Schulen haben die Messe genutzt, vor allem Acht- und Neuntklässler waren gekommen, auch einige Schüler der 7. Klassen. „Wir haben die Zielgruppe erreicht“, ist Susan Richter zufrieden. Achtklässler hätten sich direkt am Abend Plätze für ein Betriebspraktikum gesichert oder entsprechende Kontakte geknüpft.

Schüler haben genau nachgefragt

Die Schüler waren sehr interessiert und haben nachgefragt, sie erfuhren beispielsweise, dass man im Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“ auch Koch lernen kann, oder informierten sich über die breite Ausbildungspalette im Geithainer Unternehmen Ladenburger – vom Industriekaufmann bis zum Lageristen.

Da sich pro Klassenraum jeweils nur ein bis zwei Firmen präsentierten, gab es genügend Raum und Zeit für Gespräche. Schüler der 8b kümmerten sich um die einzelnen Unternehmen, begleiteten die Firmenvertreter an ihren Standort, halfen beim Tragen und Aufbau. Die 10c sorgte für Kaffee und einen kleinen Imbiss. „Wir sind super zufrieden“, so das Fazit von Susan Richter. Nächstes Jahr findet die Messe wieder an der Paul-Guenther-Schule in Geithain statt.

Von Inge Engelhardt