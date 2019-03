Frohburg/Frauendorf

Post an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU): Einwohner Frauendorfs, die sich durch den Lärm der Autobahn 72 in ihrer Lebensqualität geschmälert sehen, schicken ihre Forderungen nach einer Verlängerung der Lärmschutz-Wand nach Dresden. Bei Kretschmers Visite in Grimma nutzten sie vergangene Woche die Chance, das Problem „ganz oben“ zur Sprache zu bringen. Ein halbes Jahrzehnt nach Freigabe der Autobahn und nach Jahren vergeblichen Bemühens um einen besseren Lärmschutz sei es höchste Zeit zu handeln, sagt Bernd Werrmann, einer der Betroffenen, der der Trasse am nächsten wohnt: „Wir bitten um eine Entscheidung, weil die Leute wissen wollen, wen kann man denn noch wählen kann.“

Ehe die Autobahn freigegeben wurde, errichtete man bei Frauendorf diese Lärmschutzwand. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Lärmschutzmauer ist zu kurz

Frauendorf, ein idyllischer Ortsteil von Frohburg: Dass am westlichen Dorfrand seit 2013 die Autobahntrasse die Landschaft zerschneidet, hat manches verändert. „Wir haben nichts gegen die Autobahn. Wir brauchen sie, nutzen sie selbst. Aber wir brauchen einen besseren Lärmschutz für unser Dorf. Die Lärmschutzwand, die gebaut wurde, ist zu kurz“, beschreibt Ingo Müller das Dilemma. Die Verkehrsbelastung, die dem Baubeschluss zu Grunde liege, basiere zwangsläufig auf geschätzten Werten. Doch schon im Vorfeld des Autobahnbaus habe der Bauherr Deges zugesichert, sich um Nachbesserungen zu kümmern, sollten die nötig sein. „Seitdem werden die Fakten hin- und hergeschoben. Keiner trifft eine Aussage. Keiner hilft uns.“

Planfeststellungsverfahren versus Lärm-Erleben

Mit der Auskunft, die aktuelle Situation trage den Festlegungen des Planfeststellungsverfahrens Rechnung, könnten sich die Frauendorfer nicht zufrieden geben, so Müller. Das widerspreche nicht nur dem Lärm-Erleben vieler Einwohner, die darunter litten, sondern schon der Aktenlage. Müller zitiert daraus die Ausführungen zum Immissionschutz, denen zufolge „schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm auf… dem Wohnen dienende Gebiete… soweit wie möglich unterbleiben“. Es sei sicherzustellen, dass „von der ausgewählten Trasse keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind“. Und vermeidbar oder zumindest deutlich reduzierbar seien die Beeinträchtigungen auf jeden Fall, da sind sich Werrmann, Müller und die anderen einig, wenn die Lärmschutzwand verlängert werden würde - um vielleicht 150 Meter auf beiden Seiten. Das Wohl der Frauendorfer müsse schwerer wiegen als die Kosten dafür.

„Nettes Gespräch mit Herrn Kretschmer “

„Der Ton ist rauer als bei unserem netten Gespräch mit Herrn Kretschmer in Grimma“, sagt Ingo Müller. „Es war erfreulich, dass uns mal jemand zugehört hat, dass man sich mal in die Augen gucken konnte.“ Auch Landrat Henry Graichen ( CDU) habe Unterstützung signalisiert. Weil das komplexe Thema in Grimma nur angerissen werden konnte, schrieben die Frauendorfer verabredungsgemäß danach zwei Briefe. In dem an Michael Kretschmer geht es vor allem um die Verlängerung der Wand, in dem an Henry Graichen um Lärmminderung auf der das Dorf durchziehenden Kreisstraße: „Die wird als Zubringer genutzt, ist schmal, in schlechtem Zustand, hat nicht mal einen durchgehenden Fußweg.“ Bernd Werrmann: „Die Autobahn ist nach uns entstanden. Für die Menschen muss etwas getan werden. Die werden krank. Das kann niemand wollen.“

Von Ekkehard Schulreich