Geithain. Wenn der Frühling an Kraft gewinnt, ist dieser Termin gesetzt: der Tag der offenen Tür in den Werkstätten für behinderte Menschen in Geithain. Das Deutsche Rote Kreuz lädt dazu am Sonnabend zwischen 13 und 17 Uhr ein, und erfahrungsgemäß kommen mehrere Hundert Besucher, um sich in der Einrichtung umzuschauen – viele auch, um sich mit Blühendem aus der hauseigenen Gärtnerei einzudecken.

„Wir zeigen, was wir in den Werkstätten mit den Teilnehmern unserer Maßnahmen alles machen“, sagt deren Leiter Falk Mehner. Mehr als 250 Menschen mit Behinderungen sind hier in verschiedenen Abteilungen tätig. Sie kommen aus dem weiten Geithainer Umfeld, auch aus Ostthüringen, dem Muldental und Mittelsachsen. Außerdem betreuen die 40 Fachkräfte der Einrichtung 20 Schwerstmehrfachbehinderte. Beliebt seien Rundgänge durch die Produktionsstätten, aber auch der Verkauf des hier Produzierten, sagt Mehner. Dazu zählen Anfang April nicht nur Pflanzen aus eigener Anzucht wie Stiefmütterchen („Damit im Gewächshaus den Tomaten Platz gemacht wird.“), sondern auch Bänke für den Garten.

Erstmals vorgestellt wird eine spezielle Seniorenbank, bestehend aus einzelnen Segmenten und somit je nach Bedarf erweiterbar und vor allem für Seniorenheime und Wohnanlagen gedacht. „Ein Ergebnis des guten Zusammenspiels zwischen unserer Holz- und Metallbearbeitung“, sagt Mehner. Prototypen werden demnächst an eine Wohnungsgesellschaft nach Radeburg geliefert.

„Über viele Jahre arbeiten wir gut und kontinuierlich mit verschiedenen Partnern zusammen. Es ist auch unser Bestreben, breit aufgestellt zu sein“, sagt der Werkstattleiter. So arbeiteten die Teilnehmer nicht nur mit Holz und Metall und in der Gärtnerei und in der Hauswirtschaft. Der Büroservice digitalisiert Geschäftsunterlagen für Unternehmen. Regionale Firmen setzen die Werkstatt für Komplettierungen und Verpackungen ein. Sogar Betten für den französischen Markt werden hier montiert. Vieles von dem kann erfahren, wer sich am Sonnabend auf dem Gelände an der Tautenhainer Straße umschaut.

Es gibt gastronomische und Bastelangebote. Das Jugendrotkreuz baut einen Buchbasar auf. Die Altenburger Landfrauen zeigen Klöppelkunst. Es gibt bemalte Straußeneier aus Breitenborn und Imkerhonig aus Thierbaum. Weil die Zahl der Parkplätze an den Werkstätten begrenzt ist, setzt das DRK erneut einen Bus ein, der in Geithain zwischen Markt, Bahnhof und Tautenhainer Straße pendelt.

Von Ekkehard Schulreich