Geithain/Niedergräfenhain. Als Lucie Hofmann am Freitagvormittag kurz vor zehn auf der Kleinen Seite in Niedergräfenhain neben der Tür des niedrigen Häuschens die Klingel drückte, wurde sie schon erwartet: Mit einer Frische, die für einen 95-Jährigen überrascht, öffnete Rudolf Graf. Die Glückwünsche und Grüße, die Hofmann samt einem kleinen Geschenk im Namen des Kirchspiels Geithainer Land überbrachte, freuten den aufgeräumten Mann. Seine Frau Ilse, Ende Dezember 90 geworden, und er baten prompt in die niedrige gute Stube, wo schon für den Geburtstagskaffee eingedeckt war – und wo die verheerenden Schäden des Hochwassers 2013, als die Flut 60 Zentimeter hoch im Zimmer stand, längst getilgt sind. „Ich freue mich sehr über diesen Besuch“, sagte Graf, der älteste der derzeit lebenden Niedergräfenhainer. Nicht nur die Kirche gratulierte, auch Nachbarn und Freunde kamen – und kurz darauf die Mädchen und Jungen des Evangelischen Kindergartens „Kleine Hirten“ mit Liedern.

„Viele sind angenehm überrascht, wenn wir vor der Tür stehen, andere kennen das und warten förmlich darauf“, sagt Lucie Hofmann. Die 69-jährige Wahl-Niedergräfenhainerin gehört zu einer Gruppe von sechs, sieben Leuten, die sich seitens des Kirchspiels in Niedergräfenhain, Geithain und Wickershain um diese Geburtstagsbesuche kümmert. Gemeint sind runde Ehrentage, „ab 90 aber kommen wir jedes Jahr“. Das Pensum ist durchaus ambitioniert. Auf zwei, drei, vier Besuche im Monat komme jeder aus der Gruppe, sagt Hofmann. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass die Kirchgemeinde die Menschen nicht vergesse. Das sei umso wichtiger, da viele im hohen Alter einsamer würden. „Zuspruch geben, Hoffnung, das kommt an“, sagt sie. Manchmal bringt sie zu einem Kalender, einem kleinen Buch, einer besonderen Kerze ein Sträußchen aus dem eigenen Garten mit: „Einmal hatte ich Schneeglöckchen gepflückt. Die Freude darüber hat auch mich gefreut.“ Lucie Hofmann arbeitete in der DDR als kirchliche Sozialarbeiterin. Sie betrieb aufsuchende Arbeit, lernte hier schwierige Lebenslagen kennen, hielt Kontakt zu Kirchgemeinden. In den letzten anderthalb Jahrzehnten bis zur Rente war sie Schuldnerberaterin der Rochlitzer Diakonie.

„Es ist ganz wichtig, dass es so einen Dienst gibt. Pfarrer allein könnten das gar nicht leisten“, sagt Markus Helbig, neben Johannes Möller einer der beiden Pfarrer des Kirchspiels. Besuchsdienste gebe es im Kirchspiel in vergleichbarer Weise auch in Rathendorf, Jahnshain und den anderen zugehörigen Orten. Sie stimmten die Besuche eigenverantwortlich ab, um niemanden zu vergessen. Der evangelische Naturkindergarten „Wurzelbude“ bringe sich gleichfalls ein. Helbig: „Wir sind sehr froh darüber, wie sich diese Menschen für andere engagieren.“

Rudolf Graf und seine Frau Ilse wussten diese Geste sehr zu schätzen. Beinahe noch mehr freuten sie sich über die Mädchen und Jungen, die unmittelbar darauf Leben ins Haus und ein Ständchen brachten. Das durften sie getrost nicht nur auf Rudis 95. beziehen, sondern gleichermaßen auf ihren 90. – und auf die Steinerne Hochzeit, die beide im Herbst nach 67 und einem halben Ehejahr begehen konnten.

