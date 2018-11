Frohburg

Zehn Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft, die von der Johanniter-Unfallhilfe betriebene Kita „Turmspatzen“ in Kohren-Sahlis und drei Tagesmütter, Kindertagespflegestellen genannt: Im Stadtgebiet von Frohburg können damit 1144 Mädchen und Jungen vom Krippen- bis zum Hort-Alter betreut werden. Grundlage ist die Bedarfsplanung, für die der Landkreis Leipzig verantwortlich zeichnet und die einen Zeitraum von drei Jahren umfasst. Der Frohburger Stadtrat hatte jetzt ein Positionspapier auf dem Tisch – zur Kenntnisnahme.

Frohburger Angebot zurzeit ausreichend

Das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen in Krippe und Kindergarten werde von der Verwaltung als ausreichend angesehen, jedenfalls kurzfristig, heißt es in der Ratsvorlage von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Man schlage vor, die nächste Bedarfsplanung des Kreises 2019 abzuwarten. Ausgelastet seien seit Jahren die beiden Horte in der Kernstadt. Wenn auch im Hort kein Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz bestehe – anders als in Krippe und Kindergarten – wolle man „ein bedarfsgerechtes Angebot für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung der vierten Klasse“ zur Verfügung stellen.

Nachfrage an Bauland ungebrochen

Die Geburtenzahlen Frohburgs seien seit Jahren relativ konstant. Die Nachfrage nach Bauland durch junge Familien sei hoch. Es gelte sorgfältig abzuwägen, ob und wo gegebenenfalls Kapazitätserweiterungen angebracht seien.

Von Ekkehard Schulreich