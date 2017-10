Betrüger wollen Kontodaten von Mietern in Geithain-West

Geithain. Offensichtlich in krimineller Absicht sind mehrere Männer im Wohngebiet Geithain-West unterwegs. Sie klingeln in Mietshäusern an Wohnungstüren unter dem Vorwand, zu viel gezahlte Betriebskosten erstatten zu wollen. „Ein Mieter hat uns am vergangenen Freitag über einen solchen Fall informiert“, sagt Nacera Schäfer, Geschäftsführerin des Wohnungsverwalters GWBV, der im Neubaugebiet rund 220 Wohnungen betreut. Die Unbekannten, die auch schon tags zuvor beobachtet worden seien, „wollten Bankdaten mit der dubiosen Begründung, Betriebskosten-Guthaben auszahlen zu wollen“. Das sorge begreiflicherweise für Unruhe unter den Mietern.

Schäfer stellt klar, dass diese Personen keinesfalls Mitarbeiter der GWBV seien. Sie fordere Mieter auf, diesem Ansinnen keinesfalls Folge zu leisten. Zwar habe man in diesen Tagen die Betriebskosten-Abrechnungen für 2016 verschickt, doch erfolge der Ausgleich der Konten keinesfalls auf diese Art und Weise. „Wir haben bei der Polizei Strafanzeige gestellt. Und wir haben in den Häusern Aushänge gemacht, um die Mieter zu informieren.“

Von Ekkehard Schulreich