Bad Lausick/Steinbach. „Kunst aufs Dorf“, präziser in das 300 Jahre alte barocke Herrenhaus holte der Heimatverein Steinbach am vergangenen Wochenende. Für wenige Stunden nur waren Bilder zu sehen, die in jenem Zeichenzirkel entstanden, den Olav van der Angrick an der Volkshochschule Muldental leitet. Ergänzt wurde das Bildkünstlerische durch Keramiken aus Kursen des Ton-Studios, das Nancy Rhein in diesem Bad Lausicker Ortsteil betreibt. Nach dem Auftakt im Februar vergangenen Jahres war das die zweite Veranstaltung dieser Art. Sie zog nicht nur jene an, die sich für die Arbeitsergebnisse auf Papier und in Ton interessierten. Es kamen auch jene, denen das markante Gebäude am Herzen liegt.

Für die Sanierung des Steinbacher Wahrzeichens zu werben, ist ein besonderes Anliegen des Heimatvereins. Mit Ausstellungen, Lesungen, Theater und einer Schlossweihnacht versucht er, das Baudenkmal stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Die Dorfgemeinschaft möchte das Haus als kommunales Gebäude für das Gemeinwesen erhalten. Eine Arbeitsgruppe, in die auch der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) und die Kur GmbH eingebunden sind, ist dabei, Konzepte für eine schrittweise Sanierung des Bauwerkes und für eine breitere Nutzung zu entwickeln.

Von es