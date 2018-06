Frohburg/Prießnitz

Das 10. Open Air startet am Sonnabend in Prießnitz. Dafür konnte der Rock Club Frohburg, der das kleine, aber feine Festival veranstaltet, einen wichtigen Teil der ostdeutschen Bluesszene einladen. „Bands, die schon über viele, viele Jahre aktiv sind, werden genau so mit am Start sein wie Bands, die erst in den letzten Jahren die Bluesszene bereichert haben“, sagt Vereinschef Mario Irmert. „Gemeinsam werden sie ein buntes Bluesrock-Spektakel steigen lassen.“

Beginnen wird 18 Uhr eine Legende – die Eisenacher Band „Travelling Blues“, mit ihrem typischen Sound, der schon in den siebziger Jahren viele Bluesfreunde begeisterte. Danach geben sich mit dem Mike Seeber Trio, Engerling, der Cottonmen-Bluesband und The Double Vision, die derzeit wohl bekanntesten Bands der Szene, im ehemaligen Prießnitzer Waldbad die sprichwörtliche Klinke in die Hand.

2009 - So hat es angefangen! Gepostet von Rock Club Frohburg am Montag, 12. März 2012

Eine Überraschung des Veranstalters: Zum Jubiläum gibt es eine kleine Tombola. „Hauptpreis ist eine E-Gitarre mit vielen Unterschriften bekannter Künstler“, so Irmert. So hätten sich auf dem Instrument unter anderem Bernd Kleinow, Jörg „Speiche“ Schütze von Monokel, Sebastian „Basti“ Baur von Knorkator und Jürgen Kerth verewigt.

Internationale Gäste in zehn Jahren POA

Beim ersten Blues-Rock-Open-Air in Prießnitz im August 2009 traten T.D.R.H., Monokel, Big Joe Stolle und Kirsche & Co. den Beweis an, dass der Soundtrack der 60er und 70er noch immer das Publikum begeistern kann. Die Waldbad-Bühne, in den siebziger Jahren errichtet – zu einer Zeit, da Jugendliche mit Kutten, langen Haaren und einer Affinität zu Blues bei vielen als Gammler galten – etablierte sich seither als stimmungsvoller Festival-Ort, der Jahr für Jahr mehrere Hundert Enthusiasten nach Prießnitz zieht. Mitunter wurde es auch international, so 2012, als The Dynamit Daze als Headliner auf der Bühne standen: Die Musiker aus England, Italien und Deutschland, letzte Begleitband von Louisianna Red, zählten zu den angesagtesten Rhythm-and-Roots-Bands im deutschsprachigen Raum.

Einlass ist zum Open Air ist ab 15 Uhr, die Musik beginnt 18 Uhr. Zelten und Parken sind frei.

Von Ekkehard Schulreich