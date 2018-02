Breitband-Ausbau: Frohburgs Bürgermeister kritisiert Irrweg

Frohburg. Harsche Worte wählte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), als er vor dem Stadtrat den Stand des Breitband-Ausbaus im Stadtgebiet beschrieb. Die Landes- und Bundesregierung zieh er der Konzeptlosigkeit, die „nicht mehr zu überbieten“ sei. Diese Auffassung teilten seine Amtskollegen und der Landrat ebenso; das sei auf der Klausur der Bürgermeister vor wenigen Tagen deutlich geworden. Das Geld, das über politische Initiativen bereit gestellt werde, gehe an den Erfordernissen des Marktes und der rasanten technischen Entwicklung vorbei. Statt den Kommunen das Verlegen von Leerrohren zu ermöglichen, müssten die Breitbandversorger und vor allem die Telekom verpflichtet werden, „im gleichen Zuge im Sinne der Bundesvorgaben Glasfasertechnik in jedes Grundstück zu verlegen“. Die Kommunen seien mit der Aufgabe, für eine zeitgemäße Netzqualität zu sorgen, überfordert – finanziell, personell, fachlich. Weiterhin geförderte Gelder für Analysen und Konzepte auszugeben, helfe allenfalls den dafür qualifizierten Büros, trage aber nicht dazu bei, dass der Netzausbau endlich im erforderlichen Tempo und Maß erfolge.

„Ich bin zwar der Meinung, dass man der neuen Landesregierung in Sachsen erst einmal etwas Zeit lassen sollte. Bezüglich der Versorgung des ländlichen Raums mit schnellem Internet und der Übertragung der Verantwortung auf die Kommunen dürfte sie aber bereits auf einem Irrweg sein“, so Hiensch. Dasselbe treffe im Übrigen zu, wenn man den Kommunen jetzt auch noch die Aufgabe aufbürden wolle, für die Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge zu sorgen. Auch in diesem Punkt sei sich die Bürgermeister-Runde einig gewesen, „dass dafür nur die Bundespolitik und Energieversorger verantwortlich sein können“.

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) bat Hiensch, in der nächsten Sitzung des Stadtrates einen Überblick über den Stand der Breitband-Versorgung zu geben. In Gänze werde das kaum gelingen, so der Bürgermeister. Doch werde sich die Verwaltung bemühen, möglichst viele Erkenntnisse zusammenzutragen.

Von Ekkehard Schulreich