Colditz

Alle reden vom Brexit. Kommt er ungeregelt oder mit Plan B? Oder gibt es ein zweites Referendum und kommt er gar nicht? In Colditz ist er schon da. Cornelia Kasten, Geschäftsführerin der Gesellschaft Schloss Colditz (GSC), kann das auch belegen: Machten die ausländischen Besucher bislang etwa 75 Prozent der jährlich 30 000 Gäste auf Schloss Colditz aus, so stellten sie derzeit nur noch die Hälfte des Aufkommens.

Colditz-Castle steht für Fluchtversuch

2018 weist die Statistik rund 1000 Briten weniger als im Vorjahr aus. Ein erheblicher Verlust, schließlich gilt Colditz-Castle in Großbritannien als „Must see of Germany“. Dort heißt es nicht Colditz bei Leipzig, sondern Leipzig bei Colditz. Die spektakulären Fluchtversuche machten das Gemäuer zu einem besonders attraktiven Reiseziel in Deutschland. Während des Zweiten Weltkriegs diente das Schloss als Kriegsgefangenenlager für alliierte Offiziere.

Zu den prominenten Gefangenen gehörten Viscount Lascelles, der Neffe von King George VI., sowie Captain John, the Master of Elphinstone, Neffe von Queen Mum. In Colditz saßen auch Max de Hamel, Neffe Winston Churchills, sowie Giles Romilly, der Neffe von Churchills Frau, ein. Auch Lord Hopetoun, Sohn des indischen Vizekönigs, und Michael Alexander, Neffe von Feldmarschall Alexander, wurden dort festgehalten.

Schloss Colditz. Quelle: Thomas Kube

Briten halten Geld zusammen und verzichten auf Reisen

Traditionell kommen neben Deutschen und Engländern auch Besucher aus Holland, Belgien, Tschechien, Polen, Neuseeland, Australien und Südafrika. „Aus Befragungen wissen wir, dass die Briten ihr Geld derzeit zusammen halten“, weiß Cornelia Kasten. Wegen der Verunsicherung, wie es mit dem Land weiter gehe, überlegten die Briten genau, ob sie verreisen oder nicht.

Die Zurückhaltung begründete Kasten ausschließlich mit der fehlenden Planungssicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit. „Das Interesse an Colditz und dem Schloss ist dagegen ungebrochen groß.“ Sie sei sich auch sicher, dass der Besucherstrom wieder ein Normalmaß erreiche, sobald in Großbritannien klare Verhältnisse herrschten. Die Schlossgesellschaft sei gut vorbereitet, habe das Angebot an englischsprachigen Besichtigungen stetig erweitert.

Colditz im Verbund mit Schlosserland Sachsen

Marion Stadler, Sarah Nitzsche, Bettina Wetzold, Annemarie Faust, Karin Thonig, Michael von John, Steffi Schubert und Alexander Kalinowski – Geschäftsführerin Kasten baut auf ein starkes Team. Weil Klappern zum Handwerk gehört, wirbt die Gesellschaft im Verbund mit dem Schlösserland Sachsen auch überregional. Etwa ein Viertel des eigenen Marketingbudgets werde darauf verwandt.

Mit Gastwirten wie Steffen Marticke gibt es Absprachen, um Briten etwas länger in der Stadt zu halten: „Wenn Busgesellschaften eine Lokalität suchen, vermitteln wir gern“, sagt die GSC. Ähnlich verhalte es sich mit Pensionen. Die Gäste von der Insel hätten einen straffen Zeitplan. Morgens landeten sie in Leipzig, machten dort vormittags eine Stadtrundfahrt, kämen am Nachmittag in Colditz an, um schon abends in Dresden oder Prag zu sein.

Spendenaufruf für Orgel in der Schlosskapelle

40 Millionen Euro investierte der Freistaat ins Schloss. Allein das neu gestaltete und 2017 eröffnete Fluchtmuseum ließ sich das Land 25 000 Euro kosten. Museologin Regina Thiede initiierte einen Spendenaufruf zur Rekonstruktion der Orgel in der Schlosskapelle. Auf dem legendären Instrument spielten einst Gefangene, um ihre Kameraden, die am Fluchttunnel gegraben hatten, vor den Wachen zu warnen. Thiede: „18 000 Euro brauchen wir. 31 Spender gibt es bereits, immerhin drei davon sind aus Großbritannien.“

Von Haig Latchinian