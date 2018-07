Bad Lausick

Auch dieses Jahr lockte das Brunnenfest der Stadt Bad Lausick wieder Tausende Besucher unter das Schmetterlingsdach im Kurpark. Der Freitagabend war nach dem Fassbieranstich mit Bürgermeister Michael Hultsch der Jugend vorbehalten.

„Dieses Fest ist für die Stadt mit Sicherheit das größte Event im Jahr“, so Hultsch. Unter der Überschrift „Butterfly Effects“ legten vier DJ-Teams auf und machten Stimmung. Darunter House-DJ Marc Werner aus Hainichen, „Drei auf einem Pferd“ und Maria und Olli von „Anstandslos und Durchgeknallt“, die bereits letztes Jahr das Publikum bis in die frühen Morgenstunden rockten.

Der Kurpark Bad Lausick war am Wochenende wieder rammelvoll – wie immer zum Brunnenfest.

Am Samstag ging es für Frühaufsteher um sieben Uhr morgens mit dem Brunnenpokal des Angelvereins Bad Lausick los, danach folgte die bereits bekannte Zumba-Session mit Thomas Grieger. „Solche Gesundheitssachen wollen wir noch weiter vorantreiben“, meint Steffen Rühling, Eventmanager des Brunnenfestes. Mit der Yoga-Lehrerin Corina Loth, die einen Vortrag über Bewegung hielt, ist bereits ein Schritt in diese Richtung gemacht. „Wir wollen“, sagte Rühling,“ auch in Zukunft mehr mit den Kliniken der Stadt zusammenarbeiten. Immerhin sind es viele Kurgäste, die uns besuchen.“

Unser Brunnenfest am Samstag Abend https://livebild.webcam/stadt-bad-lausick/panorama-bad-lauick/179-brunnenfest-bad-lausick-2018.html Gepostet von Bad Lausicker Brunnenfest am Samstag, 30. Juni 2018

Aber nicht nur die und die Bad Lausicker genießen das abwechslungsreiche Programm. Das Brunnenfest, das schon seit 1893 stattfindet, ist ein Besuchermagnet für die ganze Region. Nach Tanzgruppe und Modenschau erfreute die Band „Romantika“ aus Rötha mit Rhythmus und Gefühl vor allem die reifere Jugend unter den Besuchern.

Am Sonnabendabend fand Melanie Müller auf der Schmetterlingsbühne ein begeistertes Publikum. Quelle: Katja Senier

Als sich am Samstagabend der Himmel langsam dunkelblau färbte, wurden entlang aller Wege im Kurpark kleine Lichter entzündet. Der geplante Fackelumzug musste auf Anraten der Feuerwehr jedoch wegen der Waldbrandgefahr ausfallen. Dafür erstrahlten die zahlreichen Schaustellerbuden im bunten Lichterglanz. Die Stimmung stieg, denn alles wartete auf die Kür der „Miss Lichterfee 2018“, die in Zukunft dem Brunnenfest ein Gesicht geben soll. Fünf hübsche junge Frauen standen zur Auswahl, die per „Applausometer“ vom Publikum gewählt wurden. Corinna aus Bad Lausick war schließlich die Glückliche. Allerdings wurde ihr nicht wie angekündigt von B-Promi Melanie Müller („Dschungelcamp“) der Preis überreicht, sondern vom engagierten Moderator, der teilweise auf die Boxen stieg und von dort aus weitere Preise wie Handtücher und Gutscheine für das „Riff“ ins Publikum warf. Endgültig kochte die Stimmung über, als dann doch noch Melanie Müller erschien und eine wilde Performance auf der Bühne hinlegte.

Das Wanderkino, welches etwas abseits alte Stummfilme live musikalisch begleitete, ging dabei leider völlig unter.

Den Sonntag beschloss nach dem ADAC-Oldtimertreffen und viel Musik und Kinderprogramm die Band „Die Unkomplizierten“.

Von Katja Senier