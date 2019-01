Frohburg

Aufregende Themen gibt es immer – und Menschen, die sich einmischen, kritisieren, etwas ändern wollen. Die LVZ nimmt sich Zeit und hört Ihnen zu. In der Serie „Auf einen Kaffee mit“ stellen wir sie und Ihre Themen vor. Heute: Erika Lory, Urgestein oder Grande Dame der Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler (BuW) Frohburg. Sie möchte Jüngere und Junge gewinnen, sich stärker für kommunale Belange einzusetzen – und im Mai zu kandidieren.

Zweimal ist Erika Lory Stadträtin in Frohburg: Im Frühsommer 1990, nach den ersten freien Kommunalwahlen, konnte sie nur wenige Monate bleiben, weil sie in die Stadtverwaltung wechselte. Seit 2014 arbeitet sie, längst Rentnerin, erneut im Parlament mit – für die Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler ( BuW), zu deren Gründungsmitgliedern sie gehörte und zu deren Vorstand sie noch immer zählt.

Zu Kommunalwahlen im Mai will Erika Lory nicht kandidieren

Zu den Kommunalwahlen im Mai will sie nicht erneut kandidieren. 72 Jahre alt ist sie inzwischen: „Jetzt müssen die Jungen ran. Die müssen wir gewinnen für unsere kommunalen, das ist meine tiefste Überzeugung. Mit der großen Politik hat das nicht unmittelbar zu tun.“ Ihre Mission sieht sie deshalb darin, für ein Engagement in der BuW, die seit 1990 mit Wolfgang Hiensch den Bürgermeister stellt, zu werben.

„Wir haben uns vor der Wahl 1990 gegründet, um parteienunabhängig die Geschicke in die Hand zu nehmen“, blickt Lory zurück. Trotz der Schwierigkeit in der Anfangszeit – alles sei neu gewesen, habe sich erst neu finden müssen – „konnten wir Weichen stellen für Frohburg“.

Anders als in diesem Aufbruch werde heute allerhand zerredet, scheitere an bürokratischen Hürden und langwierigen Verfahren. Umso wichtiger sei es, auch für die Zukunft Mitstreiter zu finden, denen die Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile am Herzen liege.

BuW hat derzeit anderthalb Dutzend Mitglieder

Die BuW, ein eingetragener Verein, den Ulrich Wüste leitet, zählt aktuell anderthalb Dutzend Mitglieder. Eine Mitgliedschaft ist jedoch nicht Voraussetzung, um für die BuW bei den Kommunalwahlen antreten zu können.

„Jeder hat seinen Kopf zum Denken“, sagt Erika Lory, in den DDR-Jahren Fürsorgerin („Eine Arbeit, die ich sehr gern gemacht habe. Da war ich ganz nah dran an den Leuten, an den Problemen.“), in der Stadtverwaltung nach der Wende unter anderem Leiterin des Amts für Kultur, Sport, Jugend und Soziales. Dieses Potenzial solle man nutzen, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg.

Die BuW trifft sich zu ihren monatlichen Zusammenkünften im Frohburger Schützenhaus. Nächste Termine sind der 4. Februar und der 4. März, 19.30 Uhr. Diese Runden stehen allen Interessenten offen.

