Frohburg/Gnandstein

Der Mann mit dem schwarzen Cowboy-Hut, der auf einem dreibeinigen Falthocker sommers im Innenhof der Gnandsteiner Burg saß und zeichnete, fiel manchem Besucher auf. Die Bilder, die Andreas Kunath hier skizzierte, sind nun – großformatig in Acryl oder Sepia ausgeführt – im Museum der Burg zu sehen.

„Zauberhafte Burgen und Schlösser in Sachsen“ heißt die Sonderschau, die am 30. März eröffnet wird und die während der gesamten Saison bis 3. November zu sehen ist. Eine Ausstellung, mit der der aus dem erzgebirgischen Pöhla Stammende im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in Thüringen 2016 debütierte – und die seither an Motiven beträchtlich wuchs.

„Ich habe mich in Gnandstein mehrfach vor das Burgtor gesetzt, habe vom Parkplatz aus die Burg hoch oben zu fassen gesucht. Dabei kam ich mit Touristen ins Gespräch, das war bereichernd“, sagt Andreas Kunath, den Rittergeschichten, Burgen und Schlösser seit seiner Kindheit faszinieren. In den vergangenen Monat richtete er seinen künstlerischen Fokus auf das Kohrener Land. Die Malerei und die Holzschnitte im Palastsaal werden ergänzt durch Comics, die sich nicht nur das Interesse jüngerer Museumsbesucher wecken wollen.

Gnandsteiner Burg blickt auf 800 Jahre alte Geschichte

So erzählt Kunath die Sage von jenem Schatz, den erst Haubold von Einsiedel vergeblich suchte. Der hatte, unterwegs auf einer Italienreise, von diesem Schatz auf seiner Burg erfahren, hatte ihn aber nach seiner Rückkehr trotz allen Aufwands nicht finden können.

Die Erzählungen hätten auch seine Nachfahren, mitunter knapp bei Kasse, veranlasst, Nachforschungen anzustellen, bestätigt Falk Schulze von der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH, die das Museum betreibt: „Es gibt den Nachweis, dass nach 1880 gezielt Grabungen stattfanden – allerdings ohne Erfolg zu haben.“

Die Gnandsteiner Burg, hoch über einem Felssporn über der Wyhra gelegen, hat eine mehr als 800 Jahre alte Geschichte. In sie mit ihren vielen Facetten eintauchen können Museumsbesucher wieder in der neuen Saison. Die Gründung des Museums geht zurück auf Burgherr Hanns von Einsiedel, der 1929 – also vor 90 Jahren – erstmals einige Räume öffnete, um von ihm gesammelte Altertümer auszustellen.

Land Sachsen investierte in Erhalt der Burg Gnandstein

Später konnte der Fundus unter anderem durch Schenkungen stark erweitert werden. Seit den neunziger Jahren investierte das Land Sachsen zudem mehrere Millionen Euro in die Erhaltung der im Kern mittelalterlichen Anlage.

Neben der Möglichkeit zu individuellen Streifzügen durch die Burg gibt es erneut thematische Führungen. Bei ihnen geht es etwa um die „Haustechnik“ der Altvorderen, um die Goldenen Zwanziger auf der Burg oder um ein flüchtiges Thema, das Luther in dieses Bonmot gefasst haben soll: „Aus einem verzagten Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz“. Wer will, kann zu später Stunde mit dem Nachtwächter Gemächer und Keller erkunden. „Mittelalter hautnah“ heißt es beim Familientag am 4. und 5. Mai. Dann wird die Burg dank der Interessengemeinschaft Meißen in die Zeit um 1200 rückversetzt.

Geöffnet ist das Museum vom 30. März bis 3. November Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Bei Führungen wird um Anmeldung gebeten: Telefon 034344/61309, Mail gnandstein@schloesserland-sachsen.de.

www.burg-museum-gnandstein.de

Von Ekkehard Schulreich