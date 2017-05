Bad Lausick/Ballendorf. Pflanzenschutzmittel in Größenordnungen wurden in der Nacht zum Mittwoch in Ballendorf gestohlen. Die Mittel hatte die Agrargesellschaft Bad Lausick an ihrem Unternehmenssitz in Ballendorf an der Straße in Richtung Glasten deponiert.

Unbekannte brachen nach Polizeiinformationen das Lager nahe der Straße auf und transportierten das Diebesgut ab. Dabei müssen sie mindestens einen Transporter verwendet haben. Zudem brauchte es kräftige Männer, um das Verladen binnen kurzer Zeit zu bewältigen. Beziffert wird der Wert des Diebesgutes auf 40.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr.

Hinweise an das Polizeirevier Grimma (Telefon 03437/708925100).

Von thl