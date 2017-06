Der Ton für die Dachziegel kommt ab 2018 aus einer neuen Grube: Noch in diesem Jahr will das Dachziegelwerk Obergräfenhain die neue Trasse zum Abbaufeld Langenleuba-Oberhain bauen. Der Konzern Braas Monier Building Group, zu dem das Werk zählt, hat einen neuen Eigentümer aus Übersee: Standard Industries heißt der und bestimmt den Markt in Nordamerika.