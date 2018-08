Rochlitz/Breitenborn

Was die 850 Jahre alte Wechselburger Basilika, die 2015 geweihte neue Leipziger Propsteikirche und hunderte Bauernhöfe des Kohrener und Leipziger Landes und des Muldentals miteinander verbindet, ist – der Baustoff Rochlitzer Porphyr. Seit Jahrhunderten wird der Tuffstein südöstlich von Geithain abgebaut. Die Vereinigten Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH betreiben einen der ältesten Steinbrüche Sachsens. 1991 reprivatisiert, liefert er das markante rötliche Gestein vulkanischen Ursprungs, das bei Architekten, Landschaftsbauern und Grabmal-Gestaltern nach wie vor hoch im Kurs steht.

Unternehmen nutzt ein Prozent des Rochlitzer Berges

„Wir nutzen ein Prozent der Fläche des Berges, und die reicht für weitere 60 Jahre aus“, tritt Klaus Kalenborn Befürchtungen entgegen, der Rochlitzer Berg, weithin sichtbare Landmarke und Ausflugsziel, könnte eines Tages verschwunden sein. Zwei Brüche, der obere nahe des Aussichtsturms, und der Schillingsbruch am Fuß liefern die Gesteinsblöcke, die im Werk zwischen Bundesstraße 175 und der ruhenden Bahnstrecke Narsdorf - Rochlitz verarbeitet werden. Kalenborn, der Mann aus Essen, dessen Vorfahren in der Eifel über Generationen Tuffgestein abbauten, übernahm den Betrieb 1991 nahe Breitenborn in Blicknähe des Berges. Der kann auf eine lange Tradition zurückblicken und gehört zu den ältesten Gesellschaften. Werden die Bruchrechte doch bereits seit 1585 kontinuierlich genutzt. 1897 hatten sich die Bruchbesitzer am Berg zusammengeschlossen, um auf dem durch Industrialisierung, leistungsfähige Transportmöglichkeiten und wachsenden Konkurrenzdruck veränderten Markt bestehen zu können. 1972 wurde die Eigentümerfamilie Haberkorn enteignet. An Ruth Haberkorn war es, nach der Rückübertragung Klaus Kalenborn für einen wirtschaftlichen Neustart zu gewinnen.

Klaus Kalenborn, Geschäftsführer der Vereinigten Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH. Quelle: Jens Paul Taubert

Schattendasein zur DDR-Zeit

„Vieles war in den Jahrzehnten zuvor verloren gegangen an handwerklichem Geschick, an Gestaltungsvermögen“, sagt der 59-Jährige. In den DDR-Jahren habe der Betrieb eher ein Schattendasein geführt. Nur selten sei Porphyr für denkmalpflegerische Vorhaben geordert worden. Es habe sogar Pläne gegeben, die Werksteinfertigung einzustellen und nur noch jenes Granulat herzustellen, das besser als jedes mit Asche vermischte Ziegelmehl für Tennisplätze geeignet sei: „International wäre das ein Geschäft geworden.“ Doch so weit kam es glücklicherweise nicht.

Kirchen, Burgen, Schlösser, Bauerngüter: An vielen sind Porphyr-Elemente zu finden – als Portale, Sockel, Gesimse, Fenstergewände. „Das war immer ein hochwertiger Baustoff“, sagt Kalenborn. Und ein extrem haltbarer. „Deshalb machen Restaurierungen maximal die Hälfte unseres Umsatzes aus.“ Steinmetz Frank Schalinske aus Geithain, einer der acht Mitarbeiter, fertigt aktuell aber mit traditionellem Werkzeug 14 Kugel-Bekrönungen für die Paul-Gerhardt-Kirche in Leipzig-Connewitz. Große Sägen kommen stattdessen in der Werkhalle zum Einsatz, wo aus fünf bis sechs Kubikmeter großen Blöcken Tafeln geschnitten werden. „Wir fertigen auf Auftrag, haben nichts vorrätig“, sagt der Geschäftsführer. Als es darum ging, die Propsteikirche in Leipzig einzukleiden, sei man auch ohne Jahrhundertsommer ins Schwitzen gekommen: 4500 Quadratmeter massive Porphyr-Fassade, 16 Zentimeter stark, geben dem Bau gegenüber des Neuen Rathauses ein ganz besonderes Gepräge. Gefragt sei der unverwechselbare Baustoff heute vorzugsweise in Norddeutschland, weil er gut mit den dort typischen Ziegeln harmoniere. Für Grabmale werde er sogar ins Ausland geliefert.

Mit großen Steinkreissägen werden die Gesteinsblöcke in Form gebracht. Quelle: Jens Paul Taubert

Paulaner-Gasthaus in Leipzig versteckt den Porphyr hinter Farbe

Fragt man Klaus Kalenborn, der mit seiner Familie im nach der Wende wieder hergerichteten Werkmeister-Haus lebt, welche zwei Porphyr-Bauten ihn besonders beeindrucken, nennt der zwei gegensätzliche Objekte. Der Lettner in der Wechselburger Basilika mit seinem reichen Figurenschmuck seien für ihn ein unvergleichliches Kunstwerk. „Das schönste Porphyr-Gebäude, das ich kenne, steht in Leipzig: das Paulaner-Gasthaus. Das Verblüffende: Man sieht den Porphyr nicht.“ Dass der bei der Sanierung des historischen Gebäudes in der Klostergasse, an der Kalenborn selbstredend Anteil hatte, unter Farbschichten zu verschwinden hatte, war eine Auflage der Denkmalpflege. Die legte Wert auf den Originalzustand. Dem Mann aus dem Ruhrpott, im Südleipziger Raum längst heimisch geworden, ist der Rochlitzer Porphyr indes viel zu schön und kostbar, um ihn zu verstecken. Wer die Betriebsstätte besucht, dem fällt das sofort ins Auge.

Von Ekkehard Schulreich