Defekter Lastwagen legt Zugverkehr in Geithain lahm

Geithain. Ein defekter LKW sorgte am Dienstagabend in Geithain für eine Unterbrechung des Zugverkehrs. Der Laster passierte gegen 17 Uhr den Bahnübergang in der Tautenhainer Straße, als er wegen eines Getriebeschadens auf dem Gleis stehenblieb und sich nicht weiter bewegen ließ.

Einsatzkräfte der Polizei und der Bundespolizei sicherten den Übergang ab. Der Zugverkehr wurde unterbrochen. S-Bahnen erreichten für drei Stunden Geithain nicht. Sie wendeten bereits in Frohburg.

Insgesamt, so Jens Damrau von der Bundespolizei in Leipzig, habe die Havarie den Fahrplan von 15 Zügen durcheinander gewirbelt. Um den LKW von der Strecke zu holen, wurde schwere Technik angefordert. Ab 20 Uhr waren Übergang und S-Bahn-Trasse wieder frei.

Von Ekkehard Schulreich