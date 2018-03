Dichter der Freiheit in Kohren: Blumen für Julius Mosen

Frohburg/Kohren-Sahlis. Das Andreas-Hofer-Lied machte Julius Mosen bekannt: Der Dichter, der vor 150 Jahren starb, verbrachte die Zeit von 1831 bis 1834 als Aktuar am Kohrener Gericht.

Der Kohrener Geschichtsverein ehrt Julius Mosen unterhalb des Burgbergerges. Quelle: Jens Paul Taubert

Während dieses Aufenthalts entstand rund ein Drittel seines literarischen Werkes. Darauf machte Dr. Peter Hauseis am Mittwochabend in seinem Vortrag in der Evangelischen Heimvolkshochschule aufmerksam. Vor 30 Zuhörern zeichnete Haueis, Vorstandsmitglied der Vogtländischen Literaturgesellschaft Julius Mosen, das Leben und Wirken es im vogtländischen Marieney geborenen Dichters nach. Dazu wurde aus seinen Gedichten vorgetragen.

Vor der Veranstaltung hatte der Kohrener Geschichtsverein zu einem kleinen Gedenken an jenem Stein eingeladen, der am Fuße der Kohrener Burg an Mosen erinnert. Hier wurde eine Schale mit Frühlingsblumen platziert. Der Platz an diesem Stein wurde am 100. Todestag des Dichters nach ihm benannt. Eine Gedenktafel am einstigen Wohnhaus am Markt wurde bereits 1934 angebracht.

Von Ekkehard Schulreich