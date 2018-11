Frohburg

Eine 42-Jährige hatte ihr Auto am Montagnachmittag auf einem Parkplatz vor ihrem Haus in Frohburg geparkt. In der Nacht zu Dienstag zapften Diebe Sprit aus ihrem Tank ab. Dieselkleckse auf der Fahrbahn und ein geöffneter Tankdeckel am Peugeot 807 ließen die Fahrerin den Verdacht hegen, dass Langfinger ihr Unwesen getrieben hatten.

15 Liter Diesel in Frohburg geklaut

Diese Befürchtung sollte sich bestätigen. Als sie auf die Tankanzeige ihres Autos schaute, gab diese eindeutig zu verstehen, dass etwa 15 Liter Diesel verschwunden waren. Daraufhin erstattete die 42-Jährige Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von LVZ/gap