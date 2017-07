Geithain. Eine neue Sonderausstellung im Geithainer Heimatmuseum zeigt ab 29. Juli Grußkarten von Geithain und seiner Umgebung. „Die Doppel-Schau vereint Ansichten von Geithain, die viele von uns so nicht kennen. Straßen die früher nicht bebaut waren, wurden bebaut, denn Geithain wuchs zusehends. Es gab viel mehr Geschäfte als wir uns heute vorstellen können“, sagt Museumsleiterin Carmen Schmidt. „Geithain-Ansichten“ sind vom 29. Juli bis zum 14. September anzuschauen. Die Vernissage findet am 29. Juli, 14 Uhr, statt.

Weil sich im Laufe der Jahrzehnte auch in den umliegenden Orten wie Ossa, Rathendorf und Nauenhain allerhand veränderte, folgt nach einer kurzen Umbauphase vom 21. September bis zum 21. Oktober der Ausstellung zweiter Teil. Zahlreiche Sammler stellten dem Museum Grußkarten zur Verfügung. Karten, die nicht in die Ausstellung passten, können in digitalen Bilderrahmen angeschaut werden.

Das Heimatmuseum Geithain hat Dienstag und Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 15 Uhr und Sonnabend 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich (Telefonnummer 034341/44403, über das Fremdenverkehrsamt 034341/466150 oder per Mail an die Adresse heimatmuseum.geithain@googlemail.com.

