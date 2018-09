Bad Lausick

Stempeln gehen, um (möglicherweise) zu gewinnen: Das sollten die Besucher der 3. Händlernacht, die am Freitag in Bad Lausick stattfindet. Zwischen Untermarkt und Rochlitzer Straße wird der Stadtkern ab 18 Uhr erneut zur Flaniermeile mit Musik, Gastronomie, vielen besonderen Angeboten – und einem Gewinnspiel.

Karten mit sechs Stempeln gehen in die Auslosung

„In den Geschäften liegen an diesem Abend Stempelkarten aus. Wer etwas kauft, erhält einen Stempel. Karten mit mindestens sechs dieser Stempel können in eine Box vor dem Rathaus eingeworfen werden. Dann nimmt man an der Auslosung teil“, erläutert Dirk Hobler vom Veranstalter Stadtförderverein das Reglement. 22 Uhr, zum Ausklang der Händlernacht, würden auf dem Markt Stadtgutscheine und von den Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellte Preise ausgelost – unter all jenen, die der Veranstaltung bis zu ihrem Ende beiwohnten.

42 Geschäftsleute und Unternehmen sind dabei

„Wir freuen uns wieder auf viele Menschen in unserer Stadt und hoffen, dass auch die Auswärtigen die Händlernacht nutzen“, sagt Hobler. Die beiden vorangegangenen Events hätten jeweils mehrere Hundert Besucher gezählt und Bad Lausick als Einkaufsstadt durchaus stärker in den Fokus gerückt. „Wir bitten alle, die in den Innenstadt-Straßen wohnen, Teelichte in die Fenster zu stellen, um für ein stimmungsvolles Ambiente zu sorgen.“ 42 Geschäftsleute und Unternehmen bringen sich in die dritte Auflage der Veranstaltung ein.

Von Modenschau bis Bogenschießen

Von einem Karibischen Abend vor dem Salon Diesmann spannt sich der thematische Bogen über eine Houseparty mit DJ Tonsen am Beginn der Straße der Einheit bis zur schon traditionellen Modenschau von X-Dream und Herrenmode Remke auf dem historischen Pflaster der August-Bebel-Straße. E-Bikes testen kann man beim Fahrradhändler Ziegenbalg, das Fitnessstudio Grieger bietet Bogenschießen an.

Musik an allen Ecken

Wer auf den abendlichen Straßen unterwegs ist, trifft nicht nur viele Menschen, sondern auch auf unterschiedlichste Musik: Auf dem Untermarkt gibt die Musikschule Fröhlich ein Konzert. Frauenchor und Männerchor Bad Lausick musizieren an der Ecke Wilhelm-Pieck-Straße. Livemusik gibt es zudem in der Volksbank, bei Tec-Profi, bei Raja-Cosmetics.

Karussell dreht sich für die Kinder

Für die Kinder baut der Stadtförderverein sein Karussell auf. Aus der Erfahrung der beiden vorherigen Veranstaltungen stelle man zusätzliche Toiletten auf, so Hobler: am Untermarkt, am Platz des einstigen Stadthauses und in der Rochlitzer Straße. Um die Händlernacht vorzubereiten, sind die betreffenden Innenstadt-Straßen am Freitag ab 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Das Kur- und Stadtmuseum lädt bereits 17 Uhr – eine Stunde vor Eröffnung der Händlernacht durch Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) und Dirk Hobler 18 Uhr – zur Vernissage ein: Die neue Ausstellung würdigt die Verdienste von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem Begründer des Genossenschaftswesens.

Von Ekkehard Schulreich