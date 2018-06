Bad Lausick

Ein Remix, der mehr als zwei Millionen Mal gestreamt wurde, machte die beiden DJs Maria und Olli auf einen Schlag bekannt. Ihr Heimatort Schirgiswalde im Lausitzer Bergland war bis dato eher für hochprozentige Destillate bekannt. Damals griffen sie auf einen Titel der „Backstreet Boys“ zurück. Auf die Single „Ohne dich“, anno 2017 eine Anleihe bei der „Münchner Freiheit“, folgt jetzt das erste gemeinsame Album. „Anstandslos & Durchgeknallt“ heißt es schlicht und programmatisch – und es schlägt ein. Deutschlandweit damit auf Tour. Ihre Facebook-Live-Sets „Anstandsloser Donnerstag“ verfolgen jede Woche Tausende ihrer mehr als 33 000 Fans umfassende Community. Am 29. Juni macht das Duo mit seinem Album einen Abstecher nach Bad Lausick. Brunnenfest-Fans und LVZ-Leser haben die Chance, zwei Exemplare des Albums zu gewinnen.

Eure Brunnenfest-Premiere fand anno 2016 statt. Seither kommt Ihr immer wieder – warum?

Steffen, unser Manager, wohnt ja in Bad Lausick und veranstaltet das Fest. Es ist immer schön da, und wir haben schon viele Fans in der Gegend. Wir kommen gern!

Wenn ihr beim Sputnik-Springbreak oder beim SonneMondSterne-Festival auf der Bühne steht, dann vor Tausenden Fans. Was macht den Reiz von Bad Lausick aus, wo alles ein paar Nummern kleiner ist?

Jede Veranstaltung hat ihren Charme. Die Location in Bad Lausick ist einzigartig in Deutschland – und so wenig Leute sind da ja auch nicht.

Ein erstes gemeinsames Album: Welchen Wert hat das im digitalen Zeitalter, wo alles permanent verfügbar und abrufbar ist?

Sony kam auf uns zu mit dieser Album-Idee. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, in diesen Zeiten ein Album in CD-Form in den Händen zu halten. Sowas wird es wohl nicht mehr lange geben.

Wer regt Euch künstlerisch an? Von den „Backstreet Boys“ bis zu Helene Fischers „Herzbeben“, einem erfolgreichen (Rück-)Griff im vergangenen Jahr, ist es ja ein üppiges Feld…

Wir bekommen in der Tat viele Remix-Anfragen von solchen Künstlern. Zuletzt haben wir Vanessa Mai und Ben Zucker tanzbar gemacht. Aber der Fokus liegt auf eigenen Liedern, die wir zusammen mit unserem Autoren- und Produzententeam erarbeiten.

Woran arbeitet Ihr aktuell?

An dem Ben-Zucker-Remix und neuen eigenen Singles. Die Messlatte ist sehr weit oben.

Welche ist in diesem Sommer die größte, interessanteste Bühne für Euch?

Der Sputnik-Springbreak ist schon mit die größte Bühne. Aber auch das Stadtfest in Leipzig war etwas Besonderes. Oder das Gampel-Festival in der Schweiz mit den Bergen.

„Anstandslos & Durchgeknalllt“ sind am 29. Juni beim Bad Lausicker Brunnenfest zu erleben. Die Tanzparty „Butterfly Effects“ mit Marc Werner, „3 auf einem Pferd“, Marcapasos & Janosh beginnt 19.30 Uhr. „Anstandslos & Durchgeknallt“ setzen nach Mitternacht den Schlusspunkt.

Von Ekkehard Schulreich