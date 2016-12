Kohren-Sahlis. Das ursprüngliche Schwestern-Wohnheim gehört seit Jahrzehnten zu jenem Gebäudekomplex am Stadtrand von Kohren-Sahlis, den der Geithainer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes seit der Wende als Wohnstätte für behinderte Menschen und seit ein paar Jahren auch als Altenpflegeheim nutzt. Allerdings befindet sich dieses Haus noch im Eigentum des Landkreises und der Grund, auf dem es steht, in dem des Kreises und der Kommune. Das wird sich jetzt ändern.

„Wir möchten die Immobilie jetzt erwerben“, sagt Heidrun Naumann, die DRK-Geschäftsführerin. Der Landkreis habe dem Verband das Gebäude zum Kauf angeboten, und die Mitgliederversammlung habe einem Erwerb zugestimmt. Zustimmung gibt es auch seitens der Stadt Kohren-Sahlis.

„Das Objekt ist langfristig für uns interessant, weil es an unser Grundstück unmittelbar angrenzt und uns so die Chance für Erweiterungen gibt“, sagt Naumann. Konkrete Pläne habe man noch nicht. Die Wohnungen im Haus blieben vermietet; vier seien zurzeit belegt. Eine fünfte werde das DRK so herrichten, dass sie wieder genutzt werden könne.

Ansonsten befinde sich das Gebäude, das in den Neunzigerjahren neue Fenster und eine neue Heizung erhielt, in einem Zustand, dass in den nächsten Jahren keine größeren Investitionen nötig seien. Welche Nutzung in der Zukunft einmal in Frage komme, werde man erörtern, wenn der Bedarf dazu entstehe, erklärt Heidrun Naumann.

Von Ekkehard Schulreich