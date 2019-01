Geithain

Offensichtlich war es ein technischer Defekt an der Elektroinstallation, der vor einem Jahr zum Feuer in einem Wohnhaus in Geithain-West geführt hatte. Das ergaben die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zwei Bewohner erlitten Rauchgas-Vergiftungen. Der Brand im Aufgang eines Wohnblocks in der Straße der Deutschen Einheit hatte am Nachmittag des 27. Januars einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Das Gebäude war danach nicht mehr bewohnbar.

Keine Anhaltspunkte für Straftat

Inzwischen ließ der Hausverwalter GWBV im Auftrag des Eigentümers die Brandschäden beseitigen.„Es konnte kein Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Straftat gefunden werden“, sagte Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf Nachfrage der LVZ. Er bestätigt damit die Erkenntnisse der polizeilichen Ermittler. Denen zufolge war das Feuer in einem Schrank der Elektroverteilung im Treppenhaus der vierten Etage entstanden. Die Flammen hatten sich schließlich bis unter das Dach ausgebreitet, aber auch die darunter liegenden Stockwerke bis zur zweiten Etage in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den Brand verloren alle Mieter ihre Wohnungen. Quelle: Thomas Kube

Den Feuerwehren gelang es, den Brand zu löschen. Zwei Bewohner hatten Rauch eingeatmet und kamen ins Krankenhaus. Die anderen Mieter konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Die Hausverwaltung hatte den Mietern kurzfristig Ausweichquartiere angeboten, da ihre Wohnungen und das Gebäude nicht mehr nutzbar waren.

Renovierungsarbeiten fast beendet

„Die Mieter sind in anderen Wohnungen untergekommen, haben sich eingelebt. Zurück möchte keiner mehr“, sagt GWBV-Geschäftsführerin Nacera Schäfer ein Jahr später. Aufgrund der erheblichen Schäden seien Übergangs-Wohnungen nicht in Frage gekommen: „Übergangslösungen für so viele Monate hätten kaum Sinn gemacht.“ Nach Abschluss der Ermittlungen zur Brandursache und der Klärung mit der Versicherung habe man an die Herrichtung des Aufgangs mit seinen zehn Wohnungen gehen können. Die Elektroinstallation im Treppenhaus habe man vom Keller bis zum Dach erneuert, ebenso Teile der Dämmung im vierten Geschoss und im Dachbereich. Die meisten Wohnungen, durch Löschwasser und Ruß beeinträchtigt, seien renoviert worden, das Treppenhaus sowieso, sagt Schäfer: „Die Maßnahmen sind so weit beendet. Im Grund fehlen nur noch die neuen Stromzähler.“ Sobald der Energieversorger diese montiert habe, werde man die Wohnungen neu vermieten.

Von Ekkehard Schulreich