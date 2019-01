Frohburg

Zweimal waren in Frohburg kürzlich Einbrecher am Werk: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in einen Friseursalon in der Bahnhofsstraße eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster im Hof auf und kletterten in das Gebäude. Aus einer Geldkassette entwendeten sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Museumskeller Frohburg von Dieben heimgesucht

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch drangen Unbekannte in Frohburg in den Keller des Schlossmuseums ein. Selbst die Gittersicherung hielt sie nicht ab, ein Fenster gewaltsam aufzubrechen und in das Gebäude einzudringen. Drinnen brachen sie dann drei Innentüren auf und verschafften sich so Zugang zu einzelnen Räumen. Die Täter klauten eine Medienstation, die aus einem großen Monitor und Abspielgeräten besteht. Das Gerät soll einen mittleren vierstelligen Wert haben. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.

Von LVZ/gap