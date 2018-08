Geithain

Für Ältere, die in der historischen Geithainer Innenstadt leben und nicht mehr so mobil sind, brechen schwere Zeiten an: Das letzte Geschäft, in dem sie Lebensmittel einkaufen können, schließt demnächst. Der Betreiber Markant werde seine Filiale von „Nah & Frisch“ in den nächsten Wochen aufgeben, sagt Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Ralf Pietsch.

Stadtchef rechnet mit Schließung im August

Das Unternehmen habe diesen Schritt mit zu geringen Umsätzen und zu langen Lieferwegen begründet. Zudem steht Markant Pietschs Worten zufolge vor grundsätzlichen Umstrukturierungen, in deren Zuge der kleine Geithainer Lebensmittelmarkt geschlossen werde. Der Mietvertrag laufe Ende des Jahres aus, so Rudolph. Er rechne damit, dass der Markt bereits deutlich eher, wohl im August, aufgegeben werde.

„Für die Bürger der Innenstadt von Geithain ist der Einkaufsmarkt eine unverzichtbare Einkaufsmöglichkeit und garantiert auch ein Stück Lebensqualität innerhalb des Stadtzentrums“, sagt die Geithainerin Annerose Augustin. Für Ältere sei die Schließung ein schwerer Schlag, denn das Sortiment umfasse alles, was zum täglichen Leben benötigt werde.

Künftig in die großen Märkte

Künftig müssten auch all jene, die nur noch wenig mobil seien, den Weg zu den großen Märkten an der Peripherie bewältigen. Die Schließung bedeute für diese Menschen ein Minus an Lebensqualität, und auch für die Innenstadt insgesamt sei dieser Rückzug ein Verlust.

Der Bürgermeister wäre der Letzte, der das schönreden wollte. „Die Möglichkeiten der Kommune, da gegenzusteuern, sind aber außerordentlich begrenzt.“ Es handele sich um eine unternehmerische Entscheidung. Die wäre möglicherweise anders ausgefallen, hätten die Geithainer den Markt stärker frequentiert.

Anfrage bislang unbeantwortet

Um den Bestand des 1959 in der Katharinenstraße als erste Selbstbedienung eröffneten Geschäftes war schon in den Neunzigerjahren gerungen worden. Damals, 1999, hatte sich die Konsumgenossenschaft Altenburg dazu bekannt, ihr 200 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassendes Geithainer Geschäft zu sanieren.

2002 ging der Betreiber C-Markt in Konkurs; der Konsum sprang ein und rettete den Laden. 2007 übernahm der Konsum Sachsen-Nord die Regie. Später übernahm das Unternehmen Markant Sachsen, das zahlreiche Märkte betreibt. Eine LVZ-Anfrage nach den Gründen der Geithainer Schließung ließ Ralf Pietsch bisher unbeantwortet. Auf der Homepage des Unternehmens aber begibt er sich weiter auf die Suche nach potenziellen Markt-Immobilien mit einer Verkaufsflächen-Größe ab 250 Quadratmetern.

Von Ekkehard Schulreich