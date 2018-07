Frohburg/Jahnshain

Nicht die jahrhundertealte Tradition des Töpferhandwerks im Kohrener Land bewog Jean-Christophe Watt, sich in Jahnshain niederzulassen. Vielmehr hatte sich der Elsässer, der Deutsch ebenso klar spricht wie Französisch, verliebt: erst in eine Leipzigerin, dann mit ihr gemeinsam in einen alten Fachwerkhof.

Noborigama nach japanischem Vorbild ist entstanden

Der stand lange leer. Wo der 46-Jährige inzwischen seine Werkstatt eingerichtet hat, war einst der Jugendklub. „Deshalb kennt jeder im Dorf dieses Haus“, sagt er. An etwas Einzigartigem hat er anderthalb Jahre lang gebaut: an einem Noborigama, einem Mehrkammer-Brennofen nach japanischem Vorbild. Dieser ermöglicht es, ein ganz besonderes Steinzeug herzustellen. Dann wurde der Ofen zum ersten Mal angefeuert – ein mit Spannung erwarteter Moment.

Der Brennofen ermöglicht es, ein ganz besonderes Steinzeug herzustellen. Quelle: privat

„Das Feuer wird so gesteuert, dass die Temperatur kontinuierlich steigt, bis die Flammen die Hauptkammer erreichen“, sagt Watt, der bereits in seiner elsässischen Heimat einen solchen Ofen baute und ein Jahrzehnt lang betrieb. Rund 1300 Grad Celsius werden erreicht. Der Brand dauert zwei Tage, in denen kontinuierlich Fichten- oder Lärchenholz nachgelegt werden muss. Würde Watt die Kammern komplett mit Tassen füllen, brächte er an die 2000 darin unter.

Platz im Ofen bestimmt die Farben

Der Platz eines jeden Gefäßes, seine Nähe zu der Ofenfeuerung bestimmt die Farben der Oberfläche. Die wird durch die für Steinzeug typische Soda-Glasur geprägt, vor allem aber durch die Intensität, Art und Weise, in der sich die Holzasche auf dem Brenngut niederschlägt.

Töpfer Jean-Christophe Watt vor seinem Brennofen. Quelle: Jens Paul Taubert

„Vieles ist dem Zufall überlassen, einem gesteuerten Zufall“, sagt Watt. Zwei Dutzend Farbzonen gebe es in einem solchen Ofen, derer man sich geschickt bedienen müsse. Bei aller Erfahrung sei es immer wieder ein Lernen durch Tun – und es führe unweigerlich zu Unikaten, weil keine Tasse, keine Vase der anderen gleiche.

Publikum ist willkommen

Aus 10 000 Schamottesteinen hat er den traditionellen Ofen zusammengesetzt, mit einer Hülle aus Ziegeln versehen. Nach der Premiere soll er künftig zwei-, dreimal im Jahr angeheizt werden: „Immer an Wochenenden, damit Publikum kommen kann, damit wahrgenommen wird, was ich hier mache.“

Eigene Werkstatt bis zur Finanzkrise

Jean-Christophe Watt, aufgewachsen in einem Dorf nahe des malerischen Städtchens Colmar, absolvierte eine Hotelfachschule, ehe er Töpfer wurde. Er arbeitete als Geselle in vielen Töpfereien und lehrte am Centre International de Formation de la Ceramique, der Töpferschule in Frankreich, unterhielt dann eine eigene Werkstatt: „Bis zur Finanzkrise. Dann ging gar nichts mehr.“

Nun soll wieder mehr Raum für Kunst sein

Bei einem Arbeitsaufenhalt in Leipzig lernte er vor zehn Jahren Ilke Schulz kennen, 2011 kauften beide den Hof in Jahnshain. Das passt zur Tätigkeit der 46-Jährigen, denn sie ist neben ihrer Arbeit für die Leader-Förderregion Land des Roten Porphyrs als Grafikerin selbstständig tätig. Watt hofft, jetzt nach Inbetriebnahme des Ofens wieder mehr Raum zu haben für Kunst.

Mitinitiatoren des Bürgervereins

Im Dorf sehen Ilke Schulz und er sich längst angekommen und aufgenommen. „Die drei kleinen Dörfer Jahnshain, Linda und Meusdorf gehören zusammen. Die Atmosphäre des Miteinanders ist sehr angenehm“, sagt er. Dass beide zu den Initiatoren eines im Sommer gegründeten Bürgervereins zählen, unterstreicht das. Dabei hat Watt es gerade erst geschafft, das Wohnhaus mit seinem Fachwerk wieder herzurichten. Die anderen Gebäude des Hofes bieten noch Arbeit für Jahre. Der stellt er sich gern: „Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt gefunden.“

Von Ekkehard Schulreich