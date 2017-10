Endspurt für neues Computerkabinett der Kohren-Sahliser Grundschule

Um das Computerkabinett an der Grundschule Kohren-Sahlis zu erweitern und mit modernster Technik auszustatten, ist der Förderverein in Vorleistung gegangen. Er hat Möbel beschafft. Weil drei spezielle Tische fehlen, setzt er jetzt auf eine Spendenaktion im Internet. Die Stadt hat inzwischen einen Klassensatz Computer in Auftrag gegeben.