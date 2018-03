Engagement für gesunden Wald gewürdigt

Terpitz. Beiden wurden Urkunden überreicht als „lobende Anerkennung“ im Bemühen um vorbildliche Waldbewirtschaftung, unterzeichnet vom sächsischen Landwirtschafts- und Umweltminister Frank Kupfer. Darüber freute sich auch der Kohren-Sahliser Landtagsabgeordnete Georg-Ludwig von Breitenbuch mit. „Wenn Leute ehrenamtlich Jahre und Jahrzehnte etwas tun, wird es oftmals für ihre Mitbürger zur Selbstverständlichkeit. Vielfach wird dann vergessen, ihnen auch mal Danke zu sagen“, bekundete er bei dieser Gelegenheit. Ein solches Dankeschön sollte nunmehr erfolgen und nach den Worten von Rüdiger Häge, dem Forstbeauftragten der ev.-luth. Landeskirche Sachsen, auch „Ansporn an alle Waldbesitzer und alle am Wald Interessierten sein, mitzuhelfen, diesen an den Klimawandel anzupassen und zu erhalten“. Gewürdigt wurde, was sowohl der 76-jährige Landwirt Manfred Große wie auch der einstige Kohrener Pfarrer Joachim Heinig, heute im Ruhestand und in Geithain wohnend, in den zurückliegenden Jahren leisteten, um den 21 Hektar umfassenden Kirchenwald in Kohren-Sahlis und die 26 Hektar großen Bestände in Geithain vor Schaden zu bewahren, durch Erstaufforstungen für deren Gedeihen sorgen.

Thomas Lang