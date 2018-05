Geithain

Mit einer Stadtrallye wollen die Mädchen und Jungen der Geithainer Paul-Guenther-Schule das Stadt- und Vereinsfest bereichern, das vom 15. bis 17. Juni in der Stadt gefeiert wird. Dabei wollen die Schüler ausdrücklich nicht unter sich bleiben: Am dritten Rallye-Tag, am 16. Juni, laden sie vor allem Heranwachsende und junge Familien ein, die Spielstationen Heimatmuseum, Bibliothek, Pulverturm, Tierpark und Nikolaikirche anzusteuern. Dort sind Aufgaben zu lösen, die sich mit dem weiten Feld der Menschenrechte befassen.

Hinterfragen, was Menschenrechte bedeuten

„Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil es uns alle angeht“, sagt Nico Richter. Mit wir meint der Schulsozialarbeiter der Paul-Guenther-Schule nicht nur Mandy Schalinske vom Schulclub „Underground“, sondern auch Franziska Mascheck, die seit dem Herbst vergangenen Jahres der offenen Kinder- und Jugendarbeit neue Strukturen und Inhalte zu geben versucht.

Von Menschenrechten werde täglich und von vielen gesprochen; was sie indes genau beschrieben und was sie für den Einzelnen bedeuteten, das gehöre hinterfragt zu werden, so Richter. „Ursprünglich dachten wir an eine Rallye nur für unsere Schüler. Dann aber kamen wir an den Punkt, dass es hervorragend passt, auch andere Geithainer einzubeziehen, teilhaben zu lassen.“

Nach einem schulinternen Vorbereitungstag, an dem sich die Schüler fächerübergreifend und in Workshops mit Facetten des Themas befassen, geht es an Tag zwei ins Herz der Stadt. Vom Marktplatz, seit Jahrhunderten Platz des Austauschs und der Kommunikation, aus sind am 15. Juni Schülergruppen zu den genannten Stationen unterwegs, um Aufgaben zu lösen.

Von Gerichtsprozess bis Debattierklub

Im Heimatmuseum gestalten sie einen Gerichtsprozess nach. In der Bücherei entdecken sie die Widerspiegelung von Menschenrechten in der Literatur. Im Tierpark gibt es einen Debattierklub. Mit der Fortbildungsakademie FAW, die den Pulverturm herrichtet, der Jugendkultur Kohrener Land, der Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land und der Stadt Geithain haben die Veranstalter profunde Partner an ihrer Seite.

Von den Stationen bringen die Schüler Puzzleteile mit, die auf dem Markt zu einem großen Bild zusammengesetzt werden. Es soll danach im Rathaus seinen Platz finden.

Heranwachsende und junge Familien willkommen

Wer am für Heranwachsende und junge Familien offenen dritten Rallye-Tag teilnimmt, kann diesem Kunstwerk ein kleines Symbol hinzufügen und sich mit seinem Namen verewigen. „Wir passen die Rallye ein wenig an. Schüler, die am Tag zuvor nicht alle Stationen absolvieren konnten, sind ebenso willkommen“, sagt Richter.

Start ist 9 Uhr auf dem Marktplatz, wo die Rallye gegen 13 Uhr auch endet. Ab 12 Uhr bieten Schüler der Paul-Guenther-Schule Kaffee und Kuchen an. „Wir freuen uns, wenn unsere Veranstaltung auf großes Interesse stößt. Vielleicht könnte eine Rallye zu wechselnden Themen künftig Teil eines jeden Geithainer Stadtfestes sein.“

Von Ekkehard Schulreich