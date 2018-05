Geithain

Das Unwetter, das mit starkem Regen am Mittwochnachmittag über Geithain hinweg zog, brachte das Abwassersystem erneut an Grenzen: Ein unter der Altenburger Straße (Bundesstraße 7) verlaufender Staukanal konnte das Wasser nicht zurückhalten. Er floss in die Eula über – und mit ihm Fäkalien.

Stadt nimmt Situation nicht länger hin

Ein unappetitlicher Vorgang, der sich seit Jahren wiederholt und den die Anrainer des Baches wie auch die Stadtverwaltung Geithain für inakzeptabel halten. Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) machte tags darauf der LVZ gegenüber klar, diese eklatante und eklige Verschmutzung des Bachufers – und in der Vergangenheit mehrfach auch der anlegenden Grundstücke – nicht länger hinzunehmen.

15 Liter Rückstände beseitigt

„Wir können bestätigen, dass es durch die örtlich starken Niederschläge zu einem Abschlag von Mischwasser und Feststoffen in die Eula gekommen ist“, sagte Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Die Mitarbeiter des Betriebsführers Oewa GmbH hätten die Verunreinigungen auf den Grundstücken unverzüglich beseitigt. Es habe sich um circa 15 Liter Rückstände gehandelt.

„Wir prüfen derzeit, ob Ursache für die Verschmutzungen eine Überstau-Erscheinung oder ein mechanischer Defekt am eingebauten Sieb gewesen ist. Dies wird Anfang der Woche abschließend festgestellt.“ Die Wasserbehörde des Landkreises habe man über das Malheur unterrichtet.

Beratung am Montag

Vor weniger als einem Jahr erst waren besagte Siebe in den Staukanal eingebracht worden. Sie können zwar ein Überlaufen nicht verhindern, wohl aber sollten sie die Fäkalien zurück halten. Am Mittwoch hat das offenbar nicht funktioniert.

Kunath kündigte an, es werde zu diesem Problem am 28. Mai in der Stadtverwaltung Geithain eine Beratung geben.

Von Ekkehard Schulreich