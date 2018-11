Geithain

Bauland für Eigenheime steht in Geithain hoch im Kurs. Mit einer neuen Wohnsiedlung am südlichen Stadtrand will die Kommune der hohen Nachfrage Rechnung tragen. Mit einem symbolischen Spatenstich begann in dieser Woche die Erschließung des Areals nahe des Freibades, das den Namen Kirschhöhe trägt. Hier soll ein Dutzend Bauplätze entstehen.

„Unser Ziel ist es, so weit voranzukommen, dass im Frühjahr alle mit dem Bauen beginnen können“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), der gemeinsam mit Udo Günther, Chef des in Frankenhain ansässigen Bauunternehmens GTS, zum Spaten griff. Die Stadt hatte dem Unternehmen den Zuschlag für die Erschließung erteilt. In den nächsten Monaten kämen sämtliche Versorgungsleitungen und die Abwasserkanäle in die Erde, so Rudolph. Danach schließe sich der Bau der Zufahrtsstraße an. Die Stadt gehe bei der Finanzierung der Erschließung in Vorleistung und refinanziere das durch den Verkauf der Parzellen. Bei einem Abschnitt der Straße greift die Kommune zudem auf Fördermittel aus dem Leadergebiet „Land des Roten Porphyrs“ zurück.

Erste Kaufanträge sind eingegangen

„Die Grundstücke sind ausgeschrieben. Die ersten Kaufanträge liegen vor“, sagt Rudolph. Er gehe davon aus, dass sich das Gebiet schnell fülle und dass die Ersten schon das Weihnachtsfest 2019 hier im eigenen Heim feiern könnten. Baurecht bestehe: „Jeder kann im Grunde sofort loslegen.“

Zwar wird die Erschließung der Kirschhöhe deutlich teurer als ursprünglich geplant. Der Mehrbedarf wurde im Sommer auf 192 000 Euro beziffert. Der Bürgermeister ist indes davon überzeugt, dass dieses Engagement der Stadt richtig sei und sich auszahlen werde. Möglichkeiten zu schaffen für Familien, in Geithain sesshaft zu werden, sollte die Kommune nicht nur privaten Investoren überlassen, sondern auch selbst aktiv werden. Das tue man zurzeit nicht nur auf der Kirschhöhe. Im Stadtrat hatten im August Kritiker angesichts der Kostensteigerung gewarnt, die Grundstücke könnten nicht mehr attraktiv sein. Eine Sorge, die die Mehrheit der Abgeordneten durchaus nicht teilte.

Von Ekkehard Schulreich