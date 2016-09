Frohburg/Eschefeld. Mit ihrem Lumpenumzug machten die Mädchen und Jungen der Eschefelder Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ am Donnerstagnachmittag aufmerksam auf das große Jubiläum, das am Sonnabend gefeiert werden soll. Mehr als 20 Kinder waren mit Eltern und Erzieherinnen durch das Dorf gezogen, musikalisch begleitet durch Wolfram Gabler und seinen feuerroten Trabant. Das Kindergarten-Fest beginnt am Sonnabend, 14 Uhr, mit einem bunten Programm. Geplant sind ein Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Kuchen und eine Vielzahl von Beschäftigungen – von der Hüpfburg über Ponyreiten bis zu Aktionen mit der Feuerwehr. Im Laufe des Nachmittags tritt die Dance Factory Prießnitz auf, gibt es ein Überraschungsmärchen und einen Ballonweitflug-Wettbewerb. Ab 17 Uhr spielt „Leiseschrei“.

Von es