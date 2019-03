Landkreis Leipzig

Naturschutz und Wirtschaft treffen an den Eschefelder Teichen besonders schwierig aufeinander. Im Interview spricht Lutz Bergmann, Leiter des Umweltamtes des Landkreises Leipzig, über Schwierigkeiten, Gutachten und Lösungen.

Lutz Bergmann. Quelle: privat

Frage: Zwischen Naturschutz und Fischereiwirtschaft an den Eschefelder Teichen gibt es seit Jahren Knatsch. Lassen sich diese beiden Dinge Ihrer Meinung nach dort überhaupt vereinbaren?

Lutz Bergmann: Wir als Landkreisbehörde sehen dabei keinen Konflikt und sind sowohl konform mit der Fischerei als auch mit dem Naturschutz. Denn beides ist dort im Einklang erforderlich. Die Teiche wurden für die Fischerei künstlich angelegt und müssen fischereiwirtschaftlich genutzt werden – ansonsten fehlt den Vogelarten, die jetzt dort nisten, die Nahrungsgrundlage.

War es ein Fehler, die Teiche als Vogelschutzgebiet auszuweisen?

Das war kein Fehler und außerdem von der EU vorgegeben, Gebiete zu melden. Dieses Areal war Ende der 1990er Jahre eines der ersten, das im Freistaat als ein besonderes Vogelschutzgebiet ausgewiesen wurde. Und das war gut und richtig so, weil dort seltene Arten wie zum Beispiel Schwarzkopfmöwen und Schwarzhalstaucher lebten.

Nun hat der Fischereibetrieb das Problem, dass Kormorane und andere Tierarten so viel Fisch fressen, dass sich der Betrieb kaum noch lohnen soll. Doch die Vergrämung hat Ihre Behörde in der Brutzeit verboten. Wie sieht nun die Lösung für dieses Problem aus?

Vergrämung, also das Schießen auf Kormorane, ist auch im Vogelschutzgebiet von August bis Anfang März möglich – aber nicht in der Brutzeit. Für diese Genehmigung muss laut EU geprüft werden, ob es dadurch eine erhebliche Beeinträchtigung gibt. Das Wort „erheblich“ ist hier wichtig. Diese Prüfung läuft derzeit. Es geht darum herauszufinden, wie stark die Vergrämung das Schutzgebiet beeinträchtigen würde.

Es gibt aber auch Meinungen, die Vergrämung wenig Erfolg bescheinigen.

Ja, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Aufwand für die Vergrämung ist sehr hoch und der Erfolg nicht immer groß. Uns liegt allerdings eine Untersuchung aus Bayern aus einem Vogelschutzgebiet vor. Dort hatte die Fischereiwirtschaft vor der Vergrämung 80 Prozent Verluste und danach 30 Prozent, wobei in der Brutzeit keine Vergrämung erfolgte. In den zurückliegenden Jahren ist das Artenaufkommen an den Eschefelder Teichen zurück gegangen, insbesondere bei Schwarzhalstaucher und Schwarzkopfmöwen.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Da spielen sicher viele Gründe eine Rolle. Ich will nicht sagen, dass dies nur die Schuld des Fischereibetriebes ist. Zum Beispiel fischfressende Arten wie Fischotter sowie der Waschbär, der gern Eier aus den Nestern entnimmt und vertilgt. Dies führt dazu, dass bestimmte Vogelarten im Frühjahr zurück kommen, aber nicht bleiben. Auch ungünstige Bedingungen am Gewässer könnten störend wirken.



Im vergangenen Jahr hat die Landkreisbehörde für drei Millionen Euro den Großteich in Eschefeld saniert

, unter anderem wurde 100.000 Tonnen Schlamm aus dem Gewässer geholt. Sind damit diese Probleme im Areal gelöst?

Wir konnten eine ganze Reihe von Problemen damit lösen, aber nicht alle. Es wird immer ein Problem sein, alle Teiche zum Frühjahr hin voll Wasser zu haben. Es sind so genannte Himmelsteiche, sie werden nur vom Niederschlag gespeist und haben keine Quelle. Wenn es so wenig regnet wie im vergangenen Jahr und auch derzeit, ist das schwierig. Auch wenn wir sie mit Hilfe einer Pump-Anlage befüllen. Um für die Zukunft Aussagen zu haben, wie sich der Wasserhaushalt im Zuge des Klimawandels darstellt, soll ein hydrologisches Gutachten erarbeitet werden. Hinzu kommt noch ein fischereiwirtschaftliches Gutachten.

Mit welchem Ziel?

Einfach gesagt, es soll prüfen, wie die Bewirtschaftung erfolgen kann, damit der Fischer im Einklang mit der Natur leben kann. Die Ergebnisse dieses Gutachtens sowie des hydrologischen Gutachtens und auch der Erheblichkeitsprüfung wegen der Vergrämung sollen bis Anfang nächsten Jahres vorliegen.

Der Pachtvertrag des Fischers endet im Mai 2020. Wie geht es dann weiter?

Wir sind bestrebt, die Teiche wieder an eine Fischerei zu verpachten. Die ersten Gespräche mit dem jetzigen Pächter dazu waren meiner Meinung nach erfolgversprechend.

Von Claudia Carell