Geithain

Event-Shopping heißt der besondere Stadtbummel, der zumindest für die Südleipziger Region vor Jahren in Geithain erfunden und etabliert wurde: Seine zwölfte Auflage erlebt er am Abend des 7. Septembers. Dann erwartet der Gewerbeverein erneut Hunderte Besucher aus Geithain und dem Umland in der illuminierten historischen Innenstadt. Musik, Gastronomie und eine Vielzahl von Angeboten prägen ab 18 Uhr das Bild. All das sorgt für eine mediterrane Lebendigkeit, wie es sie hier dieses eine Mal im Jahr gibt.

Vorbereitung läuft seit Wochen

„Für uns ist das Event-Shopping der Höhepunkt. Unsere Mitglieder haben sich seit Wochen darauf vorbereitet“, sagt Manuela Bellmann, die den Gewerbeverein seit Kurzem leitet, die aber über lange Erfahrungen mit diesem Erlebnis-Einkaufsabend verfügt. Mit dem Event-Shopping wollten die Geschäftsleute nicht nur neugierig machen und eine breite Vielfalt zeigen; es gehe vor allem auch darum, mit den Menschen, den potenziellen Kunden, zwanglos und ohne zeitlichen Druck ins Gespräch zu kommen.

Viele Angebote in der Stadt

Den Auftakt auf dem Markt markiert traditionell das Blasorchester des Geithainer Musikvereins. Von hier aus führen sämtliche Wege in die besonders herausgeputzten Altstadt-Straßen, wo über den Abend auch andernorts die Musik spielt: Die Band „Romantika“ ist an der Leipziger Volksbank zu erleben, der Musikverein Neukieritzsch/Regis bietet vor dem „Top Ten“ in der Unterstadt Ausschnitte seines reichen Repertoires; ab 21 Uhr mischt die Guggeband „Überdosis“ die Flaneure kräftig auf.

Die haben bei ihrem Stadtbummel über vier Stunden die Qual der Wahl, nicht nur was das Gastronomische betrifft. Das Trio Mode Flair, Schuhhaus Augustin und Clauß Augenoptik rollt ab 19 Uhr am Markt den Laufsteg für eine Modenschau aus. Im Friseursalon Gabi Seitz kann man sich Glitzer-Tattoos auf die Haut zaubern lassen. Einen Straßenmalwettbewerb initiiert die Bäckerei Claus.

Mehr als 40 Geschäfte und Unternehmen machen mit

Antje Dörr greift der Zeit ein bisschen vor und gestaltet im Innenhof ihrer Geschenkboutique eine Weihnachtsausstellung. Eine Reise zurück in die Sechzigerjahre können Besucher des Heimatmuseums unternehmen, denn hier werden Streifen des Geithainer Filmclubs aus jener Zeit gezeigt. Im Haushaltwaren-Geschäft Senf kann man Figuren von Rosina Wachtmeister bemalen. Darüber hinaus haben alle anderen der mehr als 40 teilnehmenden Geschäfte und Unternehmen sich für das Event-Shopping Besonderes einfallen lassen.

Dank an die treue Kundschaft

„Wir versprechen einen tollen Abend in unserer Stadt. Lassen Sie sich inspirieren“, sagt Manuela Bellmann, die den Erlebniseinkauf, bei dem das Kommerzielle nicht in den Vordergrund rücke, ausdrücklich als ein Dankeschön an die treue Kundschaft versteht. Denn Geithain als kleine, feine Einkaufsstadt im Ländlichen sei auf diesen Einklang angewiesen. Der Geithainer Gewerbeverein nehme darüber hinaus mit Freude zur Kenntnis, dass das Event-Shopping längst andernorts Schule mache - selbst wenn es mit eigenen Akzenten in Frohburg Einkauf bei Fackelschein oder in Bad Lausick Händlernacht heiße. So gelinge es den Unternehmen, Präsenz zu zeigen und für ihre lebendigen Städte zu werben.

Das detaillierte Programm steht auf der Homepage des Vereins.

Von Ekkehard Schulreich