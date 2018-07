Geithain

Das Dutzend voll macht der Geithainer Gewerbeverein am 7. September mit seinem Event-Shopping: Dann werden erneut Hunderte Gäste aus dem Süden des Landkreises Leipzig und dem angrenzenden Mittelsachsen in den Straßen des historischen Stadtzentrums erwartet.

Blasorchester gestaltet Auftakt

Nach dem Auftakt, 18 Uhr auf dem Markt – traditionell bestritten vom Blasorchester des Musikvereins Geithain – laden die Geschäftsleute vor und in ihre Läden ein. Jahr für Jahr bereiten sie verschiedene Aktionen vor. Es gibt Straßenmusik und vielfältige gastronomische Angebote. Ein Feuerwerk beschließt die Veranstaltung gegen 22 Uhr.

Geithain war Vorreiter in der Region

„Wir waren damals die Ersten in der Region, die einen solchen besonderen Einkaufsabend initiierten. Dass andere Städte unserem Beispiel folgten, ist doch positiv“, sagt Sylvia Linke vom Vorstand des Gewerbevereins. Es sei unverzichtbar für die kleineren Kommunen, Möglichkeiten zu schaffen, wo sich Menschen aller Generationen begegneten, Möglichkeiten, die die gewachsenen Strukturen und das Miteinander stärkten. „Viele sagen uns, für sie ist die Teilnahme am Event-Shopping längst ein Muss“, so Linke.

Begegnungen und Gespräche

Selbst manche, die ihren Lebensmittelpunkt inzwischen nicht mehr in Geithain hätten, kehrten an diesem Abend gern hierher zurück, um andere zu treffen und die besondere Atmosphäre im abendlichen Stadtzentrum zu genießen.

Für den Gewerbeverein sei das Event-Shopping die zweite wichtige Großveranstaltung im Jahr neben dem Weihnachtsmarkt, der ebenfalls in Regie des Vereins durchgeführt werde, sagt Linke. „Wir bereiten uns im Grunde das ganze Jahr darauf vor, stecken viel Kraft und Liebe rein – und freuen uns am 7. September wieder auf viele entspannte und gut gelaunte Besucherinnen und Besucher.“

Von Ekkehard Schulreich