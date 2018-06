Geithain Stadtrat - Fäkalien-Flut: Geithain macht weiter Druck Zum Problem der Fäkalien-Verschmutzung der Eula äußerte Geithains Bürgermeister Frank Rudolph Kritik am Versorgungsverband Grimma-Geithain. Der habe die Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht.

So sehen die Siebe aus, die in den Kanal in der Altenburger Straße in Geithain eingebaut wurden, um die Fäkalien zurückzuhalten. Quelle: Versorgungsverband