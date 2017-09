Fahrer aus 17 Nationen gehen an zwei Renntagen auf die Strecke

Frohburg. Unterschiedlicher hätten die Bedingungen am Wochenende beim Frohburger Dreieckrennen nicht sein können. Am Sonnabend strahlender Sonnenschein und eine trockene Strecke, am Sonntag dann bewölkt und zeitweise Niesel. Kein Wunder also, dass es an beiden Renntagen immer wieder Überraschungen auf dem Kurs gab. Favoriten gaben wegen technischer Probleme auf, Außenseiter fuhren aufs Treppchen. Allerdings bewiesen auch zahlreiche Fahrer, dass sie zur Weltspitze gehören.

Tausende Besucher verzeichnete der veranstaltende MSC Frohburger Dreieck am Wochenende, viele waren bereits am Freitag auf dem Markt vor Ort, um mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Nur einer war zu den Benzingesprächen nicht gekommen: William Dunlop, Motorradrennfahrer aus Nordirland, dessen Vater und Onkel schon zu den besten Piloten der Geschichte gehörten. Einfacher Grund: er hatte sich verfahren und traf erst spät nachts in Frohburg ein. Was ihn allerdings nicht davon abhielt, am Sonnabend pünktlich am Start zu stehen und zu zeigen, was in ihm und seiner Maschine steckt.

Ausführliche Berichterstattung später auf LVZ.de

Von Julia Tonne