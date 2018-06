Geithain/Narsdorf

Am Samstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem Skoda die Autobahn 72 aus Richtung Leipzig in Richtung Hof. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Rochlitz kam er in einer Linkskurve zu weit nach links, informierte die Polizei.

Beim Gegenlenken geriet der Skoda ins Schleudern und kam nun nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.100 Euro.

Von LVZ