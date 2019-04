Geithain/Rathendorf

Der ICE-Knoten Hauptbahnhof Erfurt war eine der größten Baustellen. Seit 2014 ist es die Erschließung des Gewerbegebietes an der einstigen Leipziger Wollkämmerei: Seit 25 Jahren sind die Frauen und Männer des Rathendorfer Unternehmens Espig am Markt, vorzugsweise im Tief- und im Straßenbau. Das Jubiläum feierten Michael und Sylke Espig vor wenigen Tagen mit der Belegschaft in Königsfeld.

„Der Erfurter Hauptbahnhof wurde zu Europas schönstem Bahnhof gekürt. Es war eine sehr schwere Baustelle“, blickt Geschäftsführer Michael Espig zurück. Schwer aufgrund der schieren Größe und der Komplexität des Baugeschehens.

Vier Jahre waren die Rathendorfer hier im Einsatz, verlegten unter anderem das Pflaster für die Bahnsteige, an denen die ICEs auf ihrem Weg zwischen Berlin und München einen Stopp einlegen. Bemerkenswert war der Auftrag auch aufgrund seiner Entfernung, denn üblicherweise konzentrieren sich Espigs auf den Großraum Leipzig.

Firma erschloss Wohngebiete in Leipzig und Markranstädt

Die Erschließung des Wollkämmerei-Geländes wird das Unternehmen noch mehrere Jahre beschäftigen. Parallel dazu geht es um die von Wohngebieten in Leipzig, Markranstädt und umliegenden Orten. Oft sieht man die Leistungen nicht, denn sie liegen im Boden. Die Ferienhaussiedlung am Markkleeberger See in Auenhain steht auf der Referenzliste.

Sylke und Michael Espig führen ihre Firma seit 25 Jahren. Quelle: Jens Paul Taubert

Auf dem zentralen Betriebshof der Leipziger Stadtreinigung wurden 35.000 Quadratmeter gepflastert. Überhaupt machen Rahmenverträge mit den Leipziger und Schkeuditzer Stadtwerken, den Leipziger Verkehrsbetrieben einen wichtigen Teil des Profils aus – und schaffen kontinuierlich Arbeit und damit Sicherheit.

„Unser allererster Arbeitstag war am Dienstag nach Ostern, das weiß ich noch wie heute. Es ging ganz unspektakulär um einen Hausanschluss in Leipzig“, sagt Mitinhaberin Sylke Espig (52). 1994 starteten die Facharbeiterin für Anlagentechnik, die im Narsdorfer Klinkerwerk ihren Beruf mit Abitur gemacht hatte, später Betriebswirtschaft studierte und Bauingenieur-Ökonomin ist, und ihr Mann Michael, Baumaschinist und Straßenbaumeister, in die Selbstständigkeit.

Eigener Betrieb nach der Wende eröffnet

Dem heute 56-Jährigen war die Branche vertraut; er hatte beim Baukombinat Süd und nach der Wende in der Niederlassung einer westdeutschen Tiefbaufirma gearbeitet. Die Oberbayern waren es auch, die Espigs ermutigten, einen eigenen Betrieb zu eröffnen, die in der ersten Zeit beratend zur Seite standen.

„Das sind heute noch gute Freunde von uns“, sagt Sylke Espig. Firmensitz ist noch heute der Hof ihrer Eltern in Rathendorf. Ihr Vater Roland Backmann kümmerte sich hier viele Jahre, längst schon Rentner, um die Wartung des Technikparks.

Begann die Firma mit vier Mitarbeitern, hat sich die Größe bald darauf auf 40 Köpfe eingependelt. Dazu zählen nicht wenige Straßen- und Tiefbauer, die im eigenen Haus ausgebildet wurden. „Den Betrieb zu gründen, war eine richtige Entscheidung. Klar, harte Zeiten gab es auch, weil Auftraggeber nicht zahlten“, resümiert Michael Espig.

An Arbeit mangele es nicht, und auch innerfamiliär habe man schon Weichen für die Zukunft gestellt. Sohn Maximilian ist als Bauleiter für das Unternehmen tätig. Sohn Sebastian studiert noch, sein Ziel Bauingenieur.

Von Ekkehard Schulreich