Bad Lausick

Wenn Unterricht und Baugeschehen zusammentreffen, dann gibt es Konflikte – sollte man annehmen. In der Bad Lausicker Grundschule, die seit mehreren Monaten saniert wird, sei das nicht der Fall, auch wenn es natürlich zwangsläufig zu Beeinträchtigungen komme, sagt Schulleiterin Birgit Geuther. „Die erste Woche des neuen Schuljahres zeigt, dass die Bauleute Rücksicht nehmen. Wir sprechen uns ab, und es klappt ganz gut.“

Und das ungeachtet des Umstands, das zurzeit im Gebäudeteil A – ihm gilt der 2018 geplante erste Sanierungsabschnitt – die Fenster aufwendig ausgetauscht werden. „Geplant ist, täglich zwei Zimmer zu schaffen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Man liege damit gut in der Zeit.

Schüler unternehmen Exkursion

Die Schule ihrerseits, die den größeren Teil ihrer Schüler im Flügel A – dem linken, wenn man vor dem Haupteingang steht – untergebracht hat, trug in der ersten Woche dem Baugeschehen durch Umplanungen Rechnung. „Wir haben es so getaktet, dass die sechs betroffenen Klassen auf Exkursion sind, wenn in ihren Zimmern gebaut wird“, so Geuther. Zu Schuljahresbeginn gebe es zudem Projekte wie „Lernen lernen“, so dass man mit der Raumbelegung etwas flexibler sei. Die Schüler, Lehrer und Eltern seien ja froh, dass die Stadt das Gebäude saniere und so die Lern- und Lebensbedingungen nachhaltig verbessere. Das Haus, vor drei Jahrzehnten errichtet und lange Zeit als Gymnasium genutzt, habe diese Kur dringend nötig – trotz mancher Investition, die im Inneren bereits getätigt worden sei.

Dachsanierung ist abgeschlossen

Aufgrund des trockenen Wetters sei es gelungen, die Erneuerung des Daches in den Sommerferien abzuschließen, sagt der Bürgermeister. Man habe außerdem die Fassade gereinigt und begonnen, eine Dämmung aufzubringen. Die Beschaffung einer Sonnenschutz-Anlage sei bereits beauftragt. Aufgrund des Baufortschrittes dürfe man damit rechnen, dass wie geplant Ende November die Herrichtung von Dach, Fassade und Fenstern im Flügel A abgeschlossen sei. Lediglich der Sockelbereich sei 2019 an der Reihe. Parallel dazu beginne man schon im Herbst, die Leistungen für die nächsten Gebäudeteile auszuschreiben; im Flügel B ist der Hort „Riff-Piraten“ untergebracht.

Sanierung mit Fördermitteln unterstützt

„Unser Ziel ist es, das Gebäude bis Ende nächsten Jahres außen komplett fertigzustellen“, sagt Hultsch. Das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ erlaube der Stadt, mit deutlich weniger Eigenmitteln als ursprünglich geplant auszukommen. „Zwar liegt die Förderquote nicht bei 75 Prozent, aber sie ist deutlich günstiger als bei anderen Programmen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte im Februar persönlich den symbolischen Förderscheck über 680 000 Euro überbracht.

Von Ekkehard Schulreich