Frohburg/Kohren-Sahlis

In 36 Fällen war im vergangenen Jahr die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren Kohren-Sahlis und Jahnshain notwendig. Bei den 14 Brandeinsätzen, 15 technischen Hilfeleistungen, sechs Alarmen durch Brandmeldeanlagen sowie einer Tierrettung kamen so 722 Einsatzstunden zusammen. Das bilanzierte der Kohren-Sahliser Wehrleiter Lutz Fichtner in seiner Bilanz.

Weitere 2174 Stunden investierten die Kameraden in ihre Fort- und Weiterbildung. Erfreulich sei, dass fünf Kameraden den Grundlehrgang, drei die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger sowie ein Kamerad den Lehrgang zum Jugendwart absolvierten. Selbst bildete man im Ausbildungsverbund Maschinisten vor Ort aus und unterstützte die Kreisausbildung an der Motorkettensäge.

Horst Müller und Daniel Glänzel ausgezeichnet

Neben dem Tanklöschfahrzeug, das 2018 sein 50. Dienstjahr absolvierte, konnten mehrere Kameraden auf ein besonderes Dienstjubiläum zurückblicken. Horst Müller und Daniel Glänzel wurden für zehn Jahre und Jannett Große für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet.

Für seine langjährigen Verdienste um die Feuerwehr wurde Klaus Kaczmarzyk durch den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig, David Zühlke, mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet.

Gutes Zusammenarbeiten mehrerer Ortswehren

Nach dem ersten Jahr in der neuen Verwaltungsstruktur könne man ein durchweg positives Resümee ziehen, so Fichtner. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Frohburg als auch mit der Wehrleitung habe sich sehr gut entwickelt.

Ein paar Eindrücke aus dem Jahr 2018 Gepostet von Jugendfeuerwehr Kohren-Sahlis am Samstag, 1. Dezember 2018

In verschiedenen Einsätzen habe sich das sehr gute Zusammenarbeiten mehrerer Ortswehren bewährt. „Mit diesem Wissen starten wir positiv in das Jahr 2019, auch unter der Aussicht, dass zwei weitere Kameraden aus der eigenen Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung aufrücken könnten und somit das 28-köpfige Team verstärken werden.“

Von Florian Hensel