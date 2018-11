Landkreis Leipzig/Elstertrebnitz

Bei Gefahrguteinsätzen sind sie zur Stelle – die sogenannten ABC-Erkunder. Drei Fahrzeuge existieren im Landkreis. Allerdings gab es zuletzt Probleme, auch das nötige Personal vorzuhalten. „In den 90er-Jahren war fast jede Feuerwehr froh, zusätzliche Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in den Gerätehäusern zu haben“, erinnert sich Landrat Henry Graichen (CDU). Mittlerweile habe sich das Blatt allerdings gewendet. „Jetzt wird es für die Wehrleiter immer schwieriger, die Kameraden für zusätzliche Aufgaben zu motivieren.“ So standen vor Jahresfrist auch zwei sogenannte CBRN-Erkunder quasi auf der Straße. Mit den Wagen werden chemische (C), biologische (B), radioaktive (R) und nukleare (N) Gefahren erforscht.

Erkunder von Elstertrebnitz sind Profis

Zur Galerie Giftige Stoffe im Grundwasser oder austretende Gase bei einem Brand von verseuchten Materialien sind nur zwei Szenarien, denen sich die Elstertrebnitzer Kameraden im Ernstfall stellen müssen.

Sowohl die Wehren in Roda (Stadt Froburg) als auch Wurzen bedauerten, die Einsätze des Messwagens nicht mehr absichern zu können. „Um so dankbarer waren wir der Gemeinde Elstertrebnitz, bei der nun zwei Erkunder stehen“, verdeutlichte Graichen. In die Elsteraue wechselte inzwischen das Fahrzeug aus Roda. Auch für das Wurzener Gefährt fand sich eine neue Heimat. Gemeinsam mit den Elstertrebnitzern bilden die Kameraden der Feuerwehr Erlbach/Schönbach den neuen Erkundungszug des Landkreises. „Auch in der Stadt Colditz“, freute sich Kreisbrandmeister Nils Adam, „will man sich dieser neuen Aufgabe stellen.“

Gerätehaus in Elstertrebnitz zu klein für die Flotte

Was Gefahrguteinsätze anbelangt, gelten die Elstertrebnitzer als alte Hasen. „Wir waren eine der ersten Wehren, die sich mit dem Thema befasst haben“, berichtete Bürgermeister David Zühlke, zugleich Zugführer im Katschutz. „Deshalb gab es für uns kein Zögern, als der Kreis nach einem weiteren Standort gesucht hat.“ Allerdings bescherte der zweite Erkundungswagen der Kommune ein Platzproblem. „Plötzlich war unser Gerätehaus zu klein, so dass wir jetzt anbauen müssen“, so Zühlke. Da Elstertrebnitz dem Kreis beim Katschutz hilft, kam Landrat Graichen am Dienstag nicht mit leeren Händen: Die Kommune erhält knapp 90 000 Euro, um ihr Feuerwehr-Domizil zu erweitern. Damit werden 75 Prozent der auf rund 115 000 Euro geschätzten Baukosten übernommen.

Dezentrale Standorte im Kreis Leipzig unproblematisch

Für das Engagement zollte den Ehrenamtlichen auch Jürgen Jubisch, Sachgebietsleiter für Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis, Anerkennung: „Immerhin übernimmt die Wehr diese Aufgabe zusätzlich zum normalen Einsatzgeschehen.“

Rückten Zühlke und seine Mannen in der Vergangenheit zu rund zehn Gefahrgut-Einsätzen aus, so fuhren die Erkunder in diesem Jahr schon 24 Mal vom Hof. Zu den größten Einsätzen zählten die Brände bei der Recycling-Firma Plambeck im Industriegebiet Böhlen-Lippendorf. Aber auch ans andere Ende des Kreises – nach Kuckeland – verschlug es die Elstertrebnitzer bereits. Dass die Messwagen nicht gleichmäßig über den Kreis verteilt sind, sieht Graichen dabei nicht als Hindernis an: „Sie rücken ja nicht aus, um Feuer zu löschen. Als erstes ist immer die örtliche Feuerwehr zur Stelle, die dann von der Spezialeinheit unterstützt wird.“

Von Simone Prenzel